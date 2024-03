Xavi: Kaj bi tarnal, pred nami je tekma sezone

V nadaljevanju preberite:

Branilec naslova Manchester City, štirinajstkratni prvak Real Madrid, šestkratni Bayern ter prenovljeni PSG so prejšnji teden upravičili sloves favoritov, še dva udeleženca četrtfinala Uefine lige prvakov bomo dobili nocoj (21.00). Če to ne bosta Barcelona in Arsenal, ne bo veliko presenečenje.

O čem je razmišljal Barcelonin trener Xavi? Koga bo vse pogrešal na zelenici? Kako gre Napoliju pod novim strategom? Kdo sta glavna mlada aduta Kataloncev?