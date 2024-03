V Nemčiji vse odločeno, bundesliga dobiva novega prvaka?

Nogometaši Leverkusna so v tekmi 24. kola nemške lige premagali Köln z 2:0 in imajo na lestvici na prvem mestu zdaj deset krogov pred koncem že deset točk naskoka pred Bayernom. V Nemčiji je vse bolj jasno, da bodo tekmeci težko ustavili Bayer na poti do prvega naslova. Ta ne dela napak, medtem ko si jih zasledovalci z Bavarske zadnje tedne in mesece privoščijo preveč, da bi realno še lahko upali na preobrat. Zadnji spodrsljaj si je Bayern privoščil v petek, ko je igral le 2:2 s Freiburgom in odprl vrata Bayerju, da krog konča pri dvoštevilčnem naskoku.

Že 34 tekem brez poraza

Lekarnarji so do tega dosežka v lokalnem derbiju tudi prišli brez večjih težav, čeprav z igro niso blesteli. Köln, ki bi mu v boju za obstanek sicer prav prišla vsaka točka, si je že tako majhne možnosti še zmanjšal v 14. minuti, ko je rdeči karton dobil Jan Thielmann. Gostje so že v prvem delu močno pritiskali, zadel pa je le Jeremie Frimpong v 38. minuti.

Argentinec Exequiel Palacios in trener Leverkusna Xabi Alonso. FOTO: Ina Fassbender/AFP

V nadaljevanju se podoba na terenu ni spremenila, Bayer je imel veliko premoč, dokončno pa je tekmo dobil po golu Alejandra Grimmalda v 73. minuti. Gostujoči strateg Xabi Alonso je tako na najlepši način praznoval 50. tekmo v nemški bundesligi v trenerski vlogi, njegova ekipa je rekordni niz tekem brez poraza povečala na 34.