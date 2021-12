Tuchel spet posvaril varovance: Pozabljati smo začeli na osnove

Branilec evropskega naslova Chelsea je v zadnjem kolu predal vodilni položaj v skupini H torinskemu Juventusu, potem ko ga je v zadnjih minutah na prizorišču prihajajočega finala presenetila vodilna ekipa ruskega prvenstva z golom za končnih 3:3. Tako kot nedavno na londonskem derbiju pri West Ham Unitedu, kladiva so kot prva v sezoni modrim zabila več kot en gol in po preobratu slavila s 3:2, je trener evropskih prvakov Thomas Tuchel tudi tokrat javno kritiziral svoje varovance.

Izpostavil je pomanjkanje truda in osredotočenosti, drugo mesto v skupini seveda (vsaj na papirju) prinaša težje tekmece v osmini finala, kjer bi se lahko modri zdaj denimo pomerili tudi z münchenskim Bayernom. To je bilo prvič po 19 evropskih tekmah, da so zahodni Londončani prejeli več kot en gol.

Računica je zelo enostavna

»Pozabljati smo začeli, zakaj smo bili boljša ekipa – zaradi ravni zbranosti in fizičnih vložkov, ki so nam to dovoljevali,« je po tekmi dejal Tuchel. »Ko to upade tudi že za 10 odstotkov, ko začnemo nadzirati rezultate in spremenimo naše obnašanje glede na to, kakšen je rezultat, nas kaznujejo. To se nam je zgodilo pri West Hamu in tudi danes. Zelo je enostavno: moraš imeti višjo raven šprintov, višjo raven intenzivnosti in višjo raven zbranosti. Osnove moraš spraviti na višjo raven.«

Tuchel, ki je posle pri Chelseaju prevzel šele v letošnjem letu, sredi minule sezone, nato pa z ekipo krenil na šampionski pohod do naslova v Portu, je tudi dodal, da liga prvakov takšnih pomanjkljivosti ne dopušča.

»Kakovost je visoka, tehnična raven je neverjetno visoka, zato moraš svoje reči opravljati na najvišji ravni. Če tega ne počneš, potem te kaznuje in to se je zgodilo,« je sklenil Tuchel.

Njegov nemški rojak iz konice napada, nekdanji član Leipziga Timo Werner, je po dveh golih proti Zenitu, dodal je tudi podajo za gol Romeluja Lukakuja, namignil, da je pripravljen tudi na gostovanje pri Bayernu. Bavarce je sam pred leti tudi odmevno zavrnil, ko so se zanimali za njegove usluge.

»S kom se želim pomeriti zdaj? Zakaj pa se ne bi vrnili v Nemčijo in pokazali, kako dobri smo?« je dejal nemški reprezentant.