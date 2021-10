Tudi Italija podprla Uefo pred sodiščem EU v Luksemburgu

Potem ko je španski radio Cadena Cope prenesel v javnost dokument, ki razkriva, da španska vlada nedvoumno podpira Uefo v njenih prizadevanjih za obrambo interesov evropskega nogometa in njegove obstoječe ureditve, so se pod to pobudo podpisale številne države Evropske unije, kmalu je podpis postal večinski.

Španski državni tožilec je poslal na sodišče Evropske unije (Court of Justice of the European Union) seznam obtožb na račun t. i. superlige, s katerimi je argumentirano podprl Uefo v boju za egalitarnost in meritokracijo v evropskem nogometu. Pridružile so se tudi države, kot so Portugalska, Francija, Hrvaška, Češka, Poljska, Švedska, Madžarska, Latvija, Malta, Danska, Romunija, Slovaška, Irska, Islandija in še nekatere, vsaj navzven je oklevala Italija.

Tudi Italijani so danes sporočili svoje stališče in pred sodiščem EU v Luksemburgu tudi uradno podprli Uefo v boju s t. i. superligo, v kateri vztrajajo Barcelona, Real Madrid in Juventus, deveterica preostalih ustanoviteljev pa si je premislila že aprila pod pritiskom nogometne skupnosti. Rok za oddajo podpisa pod dokument, s katerim države EU argumentirano pozivajo sodišče, naj v primeru »superliga proti Uefi« podpre Uefo, je v petek ob 24.00.