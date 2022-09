Tudi Švedi iz Beograda s štirimi zadetki v mreži, Švica slavila v Zaragozi

Srbska nogometna reprezentanca je s hat-trickom napadalca Aleksandra Mitrovića visoko ugnala švedsko reprezentanco, ki mora v boju za obstanek na B-ravni lige narodov po zmagi Slovenije nad Norveško v zadnjem kolu (torek) nujno premagati izbrano vrsto selektorja Matjaža Keka.

Srbi so prevladovali od začetka do konca tekme, a zapravljali priložnosti, za kar so jih gostje kaznovali v 15. minuti, ko je po podaji Dejana Kuluševskega zadel Viktor Claesson. Orli, ki jih je tokrat zaradi kazni Evropske nogometne zveze podpiralo večinoma mladoletno, a izjemno številčno občinstvo, so na Marakani izenačili že tri minute kasneje, ko je podajo Andrije Živkovića v svoj prvi zadetek spremenil Mitrović.

Isti nogometaš je po kombinaciji s kapetanom Dušanom Tadićem poskrbel za popoln preobrat v enem zadnjih napadov prvega polčasa, že po petih minutah nadaljevanja pa je Dušan Vlahović zaposlil Mitrovića še za tretji zadetek. Saša Lukić je v 70. minuti poskrbel za končnih 4:1, takšen izid je bil tudi ob zadnjem sodnikovem žvižgu junija, ko je Beograd obiskala slovenske reprezentanca.

Izrael med elito

Na elitni ravni lige narodov velja izpostaviti preobrat v skupini A2, kjer je Španija s porazom proti Švici v Zaragozi (1:2) predala vodilni položaj Portugalcem, s katerimi se bo v zadnjem kolu v Bragi udarila za končno prvo mesto. Cristiano Ronaldo je v Pragi vknjižil asistenco, za zmago s 4:0 nad Češko pa so zadeli Diogo Dalot (33. in 52. minuta), Bruno Fernandes (45.+2) in Diogo Jota, ki ga je v 82. minuti zaposlil Ronaldo. Patrick Schick je sicer v prvem polčasu zapravil najstrožjo kazen. Manuel Akanji in Breel Embolo pa sta bila usodna za Španijo, ki je v 55. minuti sicer izenačila na 1:1 prek Jordija Albe, a morala priznati poraz gostom po zadetku nekdanjega zvezdnika Basla v 58. minuti.

Otoški derbi v ligi B med Škotsko in Irsko v Glasgowu je z 2:1 pripadel domačinom, junak je bil z zmagovito enajstmetrovko v 81. minuti Ryan Christie, ki je bil tudi podajalec za izenačujoči gol Jacka Hendryja v 50. minuti. O prvem mestu bosta na medsebojnem obračunu odločali Ukrajina in Škotska, Ukrajinci so v zgodnejšem terminu s 5:0 premagali Armenijo, z parom golov se je izkazal Artem Dovbik, z golom in asistenco pa Oleksander Timčik.

Grčija, ki si je že zagotovila zmago v svoji skupini v ligi C, je ostala brez stoodstotnega niza ob porazu pri »bratskem« Cipru (0:1). Zmago je otočanom prinesel Marinos Tzionis z golom v 18. minuti, o potniku v nižji rang tekmovanja pa bo odločalo zadnje kolo, ko bosta na sporedu tekmi Grčija – Severna Irska in Kosovo – Ciper.

Na elitni ravni tekmovanja pa bo v prihodnji sezoni igral Izrael, ki je z 2:1 doma ugnal Albanijo po zaslugi gola Taia Bariba v 92. minuti. Zaradi izključitve Rusije je v skupini B2 sicer igrala le še Islandija, ki tako kot Albanija ne more več ujeti Izraela.

