Tudi uro po tekmi je imel kurjo polt

Četrtfinale nogometne lige prvakov je bil zelo razburljiv, zmagovalca vročega sredinega večera sta bila Real Madrid In Bayern München. Prav posebej sta k tekmi pristopila Pep Guardiola in Jude Bellingham – zakaj? Kaj je dejal igralec tekme Nacho? In kako je o primerjavi lige prvakov in domačega prvenstva po zmagoslavju v Münhcnu razmišljal vratar Manuel Neuer?