Angleži ne poznajo Madrida tako kot Pep Guardiola

V nadaljevanju preberite:

Napočil je novi napet večer v prestižnem evropskem klubskem nogometnem tekmovanju. Po izenačenih prvih tekma bosta danes v Manchestru in Münchnu revanši. Zakaj Pep Guardiola, cenjeni trener Manchestra Cityja, mora umirjati vznesene Angleže? Kako kaže Cityju in Realu v boju za domačo lovoriko? Katera je edina črna točka po madridskem slavju na Mallorci? In zakaj bo danes Bayernov as Harry Kane posebej nabrušen?