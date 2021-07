Udarna italijanska naveza na počitnicah zbodla Angleže

Obljubil, da ga bo prepričal

»Še vedno jeva testenine ... Pa vi?« je zapisal, ki se je med obrokom – na krožniku so bile, seveda, testenine – fotografiral z reprezentančnim soigralcem. Na videz nedolžna objava je bila povsem učitno uperjena v Angleže, s katerimi so Italijani igrali v velikem finalu eura 2020, ko so po enajstmetrovkah tudi osvojili naslov.Bonucci je bil v drugem polčasu strelec izenačujočega gola, ki je Italijanom prinesel podaljšek, uspešno je izvedel tudi kasnejšo enajstmetrovko, po zmagi pa je v kamero med divjim proslavljanjem večkrat zaklical: »It's coming to Rome!« (Prihaja v Rim, op. a.)Na novinarski konferenci po dvoboju na Wembleyju je potrdil, da je res uporabil te besede, saj da se je z rojaki v dneh pred finalom naposlušal angleških napevov oziroma slavne himne eura 1996 Football's Coming Home (Nogomet prihaja domov, op. a.). Lotil se je tudi zbadljivk otoških medijev in navijačev, ki so v svojem slogu sarkastično govorili (tudi) o italijanski kulinariki.»Še veliko testenin boste morali pojesti!« jim je zabrusil Bonucci, ki mu je tudi tokratni obrok z dobrim prijateljem in dolgoletnim klubskim soigralcem očitno teknil. Chiellini je sicer od 1. julija prost igralec, 34-letni Bonucci pa je navijačem italijanske reprezentance že takoj po finalu obljubil, da bo med skupnim dopustom storil vse, da bi kmalu 37-letni rojak reprezentančno upokojitev prestavil vsaj do konca leta 2022, ko bo na sporedu katarski mundial.»Prepričal ga bom, na počitnice greva skupaj, tako da ga bom prepričal, ne skrbite,« je dejal Bonucci. Chiellini naj bi sicer v kratkem podaljšal pogodbo z Juventusom še za eno leto.