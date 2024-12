Čeferin potrdil rekordne investicije

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) se je še zadnjič sestal v letu 2024. Na seji v Lozani je sprejel kar nekaj pomembnih odločitev, potrdil je tudi povečanje nagradnega sklada za žensko evropsko prvenstvo 2025, izbral gostitelja zaključka lige narodov ter gostitelja moškega klubskega superpokala.

IO Uefe je potrdil, da bo nagradni sklad za žensko EP 2025, ki bo v Švici, znašal 41 milijonov evrov, kar pomeni 156-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim EP 2022, so zapisali pri Uefi. Zveze, katerih reprezentance bodo igrale na omenjenem EP, bodo od nagrad med igralke razdelile med 30 in 40 odstotkov zneska, kar bo prvič v zgodovini, da bo delež za igralski kader zagotovljen.

Med letoma 2024 in 2030 bo Uefa namenila milijardo evrov

Znesek za kompenzacije evropskim klubom, ki bodo imeli svoje igralke na EP, se bo povečal na šest milijonov evrov, kar je največ na svetovni ravni ženskega nogometa. Vse to je korak k Uefini zavezi o promociji in napredku ženskega nogometa, za katerega bo evropska zveza med letoma 2024 in 2030 namenila skupno milijardo evrov.

Glede ženskega nogometa je Uefa tudi potrdila drugo evropsko klubsko tekmovanje za ženske. Po ligi prvakinj, ki bo po novem v obliki ligaškega sistema po zgledu moške lige prvakov, bodo od sezone 2025/26 klubi igrali še v drugem tekmovanju, tega so poimenovali evropski pokal. Tekmovanje so sicer obelodanili že pred enim letom, njegov format pa bo temeljil na izločilnih bojih s tekmo doma in v gosteh. Lovoriko bodo predstavili pred začetkom tekmovanja.

Tudi ženska liga prvakov je vse bolj priljubljena. FOTO: Reuters

Prav tako je Uefa predstavila distribucijo denarja za ženska klubska tekmovanja med letoma 2025 in 2030. Za prvi dve sezoni pričakujejo, da bo za distribucijo na voljo 37,7 milijona evrov na sezono, za naslednje tri pa po 46,7 milijona na sezono.

Obenem je Uefa izbrala tudi organizatorja zaključnega turnirja moške lige narodov, med 4. in 8. junijem 2025 bo ta ali v Italiji z dvema stadionoma v Torinu ali v Nemčiji v Münchnu in Stuttgartu. Kje bo turnir, je odvisno od razpleta četrtfinala lige narodov med Italijo in Nemčijo, pravico do organizacije bo dobil zmagovalec. Znano pa je že, da bo stadion Udineseja, kjer igrajo Jaka Bijol, Sandi Lovrić in David Pejičić, gostil moški evropski superpokal, in sicer 13. avgusta 2025.

Finalni turnir lige prvakov v futsalu pa bo gostil Le Mans med 1. in 4. majem 2025, tam bodo igrali španska kluba Cartagena Costa Calida in Palma, kazahstanski Kairat Almaty in portugalski Sporting.