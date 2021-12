Uefa, Fifa, Barcelona, Iniesta, Xavi, tiki-taka, Titikaka, vsi so isti

Nogometno javnost je navdušila italijanska oddaja Gli Autogol na kanalu Youtube oziroma zadnji prispevek treh avtorjev, ki so ustvarili nogometno parodijo, povod zanjo pa je bil (ponovljen) žreb parov osmine finala Uefine lige prvakov. Omenjeni žreb je razumljivo požel veliko pozornost svetovne javnosti, vendarle gre za najmočnejše nogometno tekmovanje na svetu.

Oddaji so nadeli naslov Žrebi lige prvakov (Sorteggi di Champions), v njej pa so »igrali« predsednik Uefe Aleksander Čeferin, voditelj žreba, namestnik generalnega sekretarja Uefe Giorgio Marchetti, predsedniki nekaterih klubov, ki so (bili) vpleteni tudi v aprilski primer superliga in druge zanimive osebnosti iz nogometnega miljeja.

V bobnu tudi kroglice Barcelone, Chieva in Chicago Bulls …

V zgodbi so avtorji uspešno in pronicljivo izpostavili lastnosti oseb in domnevne nepravilnosti v delovanju nekaterih klubov. Zanimiv del se začne, ko voditelj žreba ugotovi, da je prišlo do napake, izžrebali so namreč par Manchester United vs. Villarreal, ki seveda ni bil možen zaradi dejstva, da sta kluba igrala že v skupinskem delu tekmovanja, in tako naprej. Do napake je prišlo, ker je Čeferin spoznal, da je žreb nagradil klube, ki so sodelovali pri ustanovitvi t. i. superlige, zato bi bilo treba nekaj ukreniti; angažiral je robota, ki je spojil United in Villarreal, v bobnu so se znašle tudi kroglice Barcelone, Chieva in Chicago Bulls …

Aleksander Čeferin in Theodor Theodoridis po nedavni seji izvršnega odbora Uefe. FOTO: Reuters

V ponovljenem žrebu je najprej Real Madrid dobil pariško silo PSG (prvotno Benfica), Inter je dobil Liverpool (prej Ajax), »nekaj« močnega bi bilo treba izžrebati le še Juventusu (sprva Sporting Lizbona) oziroma njegovemu predsedniku Andrei Agnelliju. »Gran finale,« si je rekel Čeferin, toda njegovemu robotu je ponagajal Pavel Nedved, direktor Juventusa. »Ha ha, oropati so hoteli hišo tatov!« je komentiral Nedved in Juventus je dobil lažjega tekmeca – Villarreal.

Na predhodne besede Agnellija, češ da pri žrebu nekaj smrdi, je Nedved že prej odvrnil, da smrdijo le papirji, ki jih je želel Čeh sežgati še pred prihodom finančne policije v torinski klub … Avtorji parodije so uspešno odprli večino polemik, ki so v zadnjem času aktualne v nogometni družini. Lotili so se tudi Napolijevega predsednika Aurelia De Laurentiisa, ki je postal zagovornik t. i. superlige, čeravno ga vanjo sploh niso povabili, in zahteva spremembe, ob tem pa vsevprek žali nekatere akterje, nedavno se je obregnil tudi ob Uefo in Čeferina.

Mancini vprašal, ali je možno ponoviti žreb dodatnih kvalifikacij za Katar 2022

»Uefa, Fifa, Barcelona, Iniesta, Xavi, tiki-taka, Titikaka, vsi so isti in navaden dr..« je v oddaji histerično vpil De Laurentiis, potem ko je Napoliju žreb namenil Barcelono. Parodija ima – kot se spodobi – posrečen začetek in konec. Na začetku so pokazali, kako med gledalci sedita tudi Lionel Messi in Cristiano Ronaldo in se pulita za zlato žogo, na koncu pa se je italijanski selektor Roberto Mancini vprašal, ali je možno ponoviti tudi žreb dodatnih kvalifikacij za Katar 2022. V dvoboju zadnjih evropskih prvakov bi se lahko za prosto vstopnico na SP pomerili Italija in Portugalska …