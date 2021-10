Uefa ima polne roke dela, tokrat pod drobnogledom tekma v Pragi

Incident naj bi se zgodil na tekmi evropske lige pretekli četrtek med češko Sparto iz Prage ter škotskim Rangers. Rangers so tekmo izgubili z 0:1, obračun pa bi moral biti odigran pred praznimi tribunami, potem ko je Sparta letos avgusta kazen prejela zaradi rasističnih vzklikov, namenjenih enemu od igralcev Monaca na tekmi tretjega kola kvalifikacij za ligo prvakov, piše dpa.



Vseeno je bilo lahko na tekmi okoli 10.000 otrok in staršev. Ti naj bi rasistične opazke namenili finskemu reprezentantu Glenu Kamaraju, ki je bil žrtev rasističnih izpadov že v minuli sezoni na tekmi proti Slaviji iz Prage v evropski ligi. Evropska nogometna zveza (Uefa) se je na četrtkov incident odzvala in uradno odprla preiskavo. Trener glasgowskega velikana Steven Gerrard je po dvoboju dejal, da bi morale biti kazni za tovrstno početje strožje, češki klub pa je incident zanikal.



»To je popolnoma neverjetno, da moramo po tekmi zaradi neutemeljenih obtožb o rasizmu spremljati napade na nedolžne otroke,« je Sparta Praga zapisala v izjavi za javnost. »Obnašanje otrok si razlagajo povsem napačno in si pridržujejo pristojnost, da sodijo izražanje čustev šestletnih otrok, ki ne vedo, kaj je rasizem,« je še razložil klub.



Krovna evropska nogometna zveza Uefa je sicer uvedla tudi preiskavo proti nemškemu prvoligaškemu klubu Union Berlin zaradi domnevnih antisemitskih žaljivk, usmerjenih proti gostujočim navijačem na tekmi z izraelskim Maccabijem Haifo v konferenčni ligi, prav tako poroča dpa.

