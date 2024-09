Uefa zadala hud udarec Milanu in Italiji

Milan in San Siro ne bosta gostila finala nogometne lige prvakov leta 2027, kot je bilo načrtovano. Evropska nogometna zveza (Uefa) je to sporočila po zasedanju izvršnega odbora v Pragi. Ker lombardijska prestolnica Milano ni moglo zagotoviti, da bo prenova stadiona in okolice končana do finala, se je Uefa odločila, da ga ne dodeli italijanski metropoli. Milano je bil gostitelčj finalnih tekem najmočnejšega klubskegas tekmovanja leta 1965, 1970, 2001 in 2016.

Uefa je napovedala, da bo ponovno odprla razpis za ustrezno lokacijo dogodka. Odločitev o novem prizorišču pričakuje maja ali junija prihodnje leto.

Finale te sezone lige prvakov bo 31. maja 2025 na Allianz Areni v Münchnu. Leto kasneje bo finale elitnega klubskega tekmovanja gostila madžarska prestolnici Budimpešta.