Devet Slovencev na gala plesu za 16 milijard evrov

Po dolgem reprezentančnem poletju bo himna lige prvakov danes spet navdušila nogometne navijače, elitno evropsko klubsko tekmovanje se v novi preobleki vrača na zelenice in male zaslone. Prenovljeni ligaški del tekmovanja že v prvih dneh prinaša številne derbije, San Siro gosti ponovitev nepozabnih final 2005 in 2007, četrtek pa prinaša medsebojni dvoboj osrednjih slovenskih adutov na klubski sceni. V prvem delu tekmovanja ne bo zanimivo le do novega leta, ligaški del bo trajal vse do 29. januarja.

Hiter povzetek prenovljenih pravil se glasi: vsako moštvo čakajo po štiri tekme doma in v gosteh, a proti različnim nasprotnikom, določil jih je žreb. Najboljša osmerica neposredno napreduje v osmino finala, moštva na mestih 9-24 čakajo dodatne kvalifikacije za preboj v izločilne boje. »Prepričani smo, da bo nova oblika tekmovanja pritegnila več gledalcev, poskrbela za več dobrih tekem in ustvarila prihodke, ki bodo pomagali nogometu na vseh ravneh,« je razlog za spremembe pojasnil predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Nekaj odgovorov o uspehu novega formata je že na dlani: prvi krog, ki bo izjemoma trajal do četrtka, prinaša atraktivne dvoboje Milan – Liverpool, ManCity – Inter in Atalanta – Arsenal. Dlani si manejo tudi slovenski ljubitelji nogometa. V četrtek bo na Metropolitanu Jan Oblak gostil RB Leipzig z udarnim napadalnim adutom Benjaminom Šeškom na čelu, na beograjski Marakani pa bosta nova člana Crvene zvezde Vanja Drkušić in Timi Max Elšnik debi v osrednjem delu lige prvakov dočakala proti portugalski Benfici.