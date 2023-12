Infantino se je pohvalil: Pet milijard ljudi, 3,5 milijona na štadionih

Predsednik Svetovne nogometne zveze (Fife) Gianni Infantino je v pogovoru ob prvi obletnici svetovnega prvenstva v Katarju za BeIN Sports dejal, da je bil prav mundial v Katarju preprosto najboljši v zgodovini. Infantino je poudaril, da je SP 2022 pustilo bogato zapuščino za naslednje generacije v arabskem svetu. »Sreča, veselje, ponos, vse to je ponudil nogomet v Katarju nekomu, ki od njega pričakuje največ,« je povedal predsednik Fife.

Razkril je, da si je SP skupaj ogledalo pet milijard ljudi, 3,5 milijona jih je bilo na štadionih, od tega 1,5 milijona iz tujine. »Veste, da sem bil na vseh 64 tekmah. Tako je zame kot nogometnega navijača to že izpolnitev sanj. Je še več kot to, je nekaj, o čemer sploh sanjati ne moreš,« je povedal in dodal, da se je bal, da bo na kateri od tekem zaspal, »saj je bil to velik zalogaj«.

»Ampak nisem zaspal, saj je bila vsaka tekma zelo zabavna, vrhunec pa je bil vsekakor finale,« je še povedal Infantino, ki je tako pospremil tudi slavje Argentine na čelu z Lionelom Messijem v finalni tekmi mundiala proti Francozom.