V Beogradu jim je bilo vselej lepo

Slovenci v Beogradu? Da, to je posebna zgodba, ki je na številnih področjih večinoma pozitivna. Nekoč mi je, žal že pokojni, Marko Elsner odkrival utrip življenja v Beogradu in z neprikritim občudovanjem hvalil, kako spoštljiv odnos imajo do športnih zvezdnikov. »So dobrosrčni. Če si iskren in človeški, ti dopuščajo tudi napake,« mi je pripovedoval najbrž najbolj priljubljeni slovenski športnik, nogometaš, v srbski prestolnici. Njegovo življenje v Beogradu in igranje za največji klub na območju nekdanje države, pri katerem je nosil tudi kapetanski trak, je že dolgo nepogrešljiv del tamkajšnjih urbanih zgodb, v katerih so imeli pogosto glavne vloge Slovenci. Tudi nekdanji hokejski trener Pavle Kavčič se je navduševal nad športno pripadnostjo in izobraženostjo Beograjčanov.