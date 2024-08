V dan D brez stresa v Ljubljani in Mariboru, v Celju z največjo napetostjo

V nadaljevanju preberite:

Zgodovinski četrtek ali večer zamujenih priložnosti? To je rdeča nit dnevov do dneva D, ki ga v slovenskem evropskem nogometnem trojčku pričakujejo v različnem stanju. Optimizem in odlično vzdušje je tri dni do povratnih tekem 4. kola kvalifikacij za konferenčno ligo že zajelo Stožice in Ljudski vrt, povsem drugače je okoli stadiona Z'dežele.

Največ optimizma je v taboru zeleno-belih, čeprav so v zadnjih štirih tekmah, treh prvenstvenih in evropski, iztržili le neodločen izid. Toda vtis je bil spodbuden, v »najtežjih« tekmah so Ljubljančani pokazali, da so pod taktirko trenerja Victorja Sancheza tekmovalni in uglašeni. Proti Rijeki in Mariboru so zaostajali in izenačili, v seštevku pa so imeli več smole.

Naravnost neverjetno je, da je najtežji tekmi, evropsko na Švedskem in ligaško v Ljudskem vrtu, 180 minut igral 37-letni Iličić. Maribor brez Joja ali z njim, to sta dve različni zgodbi.

Albert Riera ima težave vsepovsod, na nekatere nima vpliva (poškodbe), na druge, kot sta taktika in izbira igralcev, ki jih ima na voljo, pač. Celjanom manjkajo zdravi igralci, nekaj več pozitivne energije in manj prepirljiv ter nejevoljen trener. K umirjanju razmer in k podpori je navijače pozval celo predsednik kluba Valerij Kolotilo.