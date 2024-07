Štajerci in Šiškarji brez izbire: koliko golov bodo zabili tekmecema?

Potem ko so svoje z odliko opravili nogometaši Celja, bosta poskušala danes napredovati v naslednje kolo Uefinih tekmovanj tudi Maribor in Bravo. Tako Štajerci kot Ljubljančani so si v prvih tekmah priigrali gol zaostanka, toda oboji verjamejo v uspešen večer. Bravo bo ob 19.30 gostoval v Walesu, Maribor pa ob 20.15 v Ljudskem vrtu z Bolgari.

Tekmec vijoličastih bo bolgarski pokalni prvak Botev Plovdiv, po videnem na prvi tekmi na Balkanu (2:1 za gostitelje) lahko Štajerci verjamejo v zasuk in preboj v 2. kolo kvalifikacij za evropsko ligo. Toda treba bo zmagati pred svojimi navijači, česar se zaveda tudi trener Ante Šimundža.

Ante Šimundža FOTO: Cristina Quicler/AFP

»Gotovo bo energija tokrat na naši strani, vemo, kaj za nas pomenijo navijači. Maribor premore bogatejše evropske izkušnje, to moramo unovčiti, ne bo pa nam lahko. Če bomo za eno raven boljši kot prejšnji teden, bomo napredovali v naslednje kolo kvalifikacij. V vsaki evropski tekmi bomo namreč boljši in bolj učinkoviti,« je prepričan Šimundža. Botev je v prvi tekmi dvakrat prešel v vodstvo, Štajerci so bili ob gol zaradi ofsajda, drugega jim je preprečila vratnica. Prvenec je v svoji prvi tekmi za klub zabil 26-letni litovski reprezentant, desni bočni branilec Pijus Širvys. El Arbi Soudani je preventivno zapustil igrišče ob polčasu zaradi bolečine v zadnji stegenski mišici.

Bravo čaka Zrinjski, Maribor Panathinaikos

Evropske možnosti Mariborčanov so že trasirane: v primeru uspešnega konca večera z Bolgari bodo Štajerci v 2. kolu kvalifikacij za EL igrali z grškim Panathinaikosom (25. julij in 1. avgust), prva tekma bi bila v Atenah. Če bodo Bolgari premočni, jih čaka na ista datuma nastop v 2. kolu kvalifikacij za konferenčno ligo z romunskim klubom Universitatea Craiova, prva tekma bi bila v Mariboru.

Trener Brava Aleš Arnol pred potjo v Wales ni vrgel puške v koruzo. FOTO: Leon Vidic

Konferenčna liga so sanje kluba iz Spodnje Šiške. Za to bo treba drevi najprej preskočiti malo znani valižanski klub Connah's Quay Nomads, ki je zmagal v Šiški z izidom 1:0. »Škoda, gostom je uspelo unovčiti eno visoko žogo, zaslužili smo si več. Dobili bomo še eno priložnost na Otoku, ki jo želimo izkoristiti za zmago in preboj v 2. kolo,« je napovedal trener Brava Aleš Arnol. Šiškarji so se odpravili do mesta Bangor, kjer bo danes tekma na štadionu Nantporth s 3000 sedeži, prek poleta na relaciji Zagreb-Manchester, sledila je dvourna vožnja z avtobusom.

Če bi preskočili Valižane, bi jih v 2. kolu kvalifikacij čakal dvoboj z mostarskim klubom Zrinjski, prva tekma bi bila v BiH. V primeru današnjega neuspeha na Otoku bi Bravo že končal evropsko sezono. Jasno je le, da bosta morala danes tako Bravo kot Maribor zabiti najmanj en gol.