Nogometaši Olimpije in Maribora bodo v sredo ob 18.30 v Stožicah igrali zaostalo tekmo 26. kola Prve lige Telemach. Čeprav ta večni derbi, ki so ga preložili zaradi obnove zelenice v Stožicah, tokrat ne bo odločal o lovorikah, pa vedno prinaša dovolj tekmovalnega naboja za spektakel, na katerem si želijo eni in drugi biti v glavni vlogi.

Glede na potek sezone je bolj ali manj jasno, da bodo mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, zasedli Celje, Olimpija in Maribor. Celjani imajo ob tekmi več 12 točk naskoka pred Ljubljančani in 19 pred Mariborom, tako da je realno naslov prvaka oddan, kar so poudarili tudi že v ljubljanskem taboru. A dodajajo, da dokler obstajajo teoretične možnosti, se bodo borili. Te še obstajajo tudi pred sredinim derbijem, tako da motivacije pri izbrancih Zorana Zeljkovića ne bi smelo manjkati. Vanj bodo odšli z dobro popotnico, v spomladanskem delu prvenstvu še niso izgubili, nazadnje pa so v nedeljo zanesljivo opravili z Domžalami (3:1).

»Popotnica za sredin dvoboj je dobra, ni pa to nikakršna prednost. V derbiju ne šteje nič. Ne lestvica, ne zadnja tekma. Pomembna je hitra regeneracija in dobra priprava, da bomo prihajajočo tekmo odigrali po naših željah,« je po obračunu v Domžalah dejal Zeljković.

Slednji je v zadnjem času lahko malce zaskrbljen zaradi ponavljajočih se določenih napak v obrambi, po drugi strani je spomladi v napadu vzcvetel Raul Florucz. Ta je v tem obdobju dosegel dve tretjini od svojih devetih zadetkov in je s tem najbolj »vroč« strelec zeleno-belih, pri katerih glavne niti igre vleče kapetan Timi Max Elšnik, prebuja se tudi Admir Bristrić, ki je edina svoja gola dosegel na zadnjih treh tekmah.

Revija slovenskega nogometa

»Zares sem vesel za Admirja Bristrića,« je poudaril Zeljković, ki pa bo po drugi strani pogrešal Petra Agbo. »A na derbiju se lahko veselimo vrnitve Agustina Doffa. Neštetokrat sem že omenil, da imamo širino. Verjamem, da se bomo tudi zaradi tega dobro pripravili na večni derbi,« je še dejal Zeljković, za katerega so pred dnevi namigovali, da se mu po preveč neodločenih izidih trese trenerski stolček, kar pa so pri zeleno-belih uradno zanikali.

V tej sezoni je prvi derbi v Ljubljani dobila Olimpija, v Ljudskem vrtu pa je slavil Maribor z golom Arnela Jakupovića in dvema Jana Repasa. Ta dva bosta aduta Anteja Šimundže tudi v sredo, nenazadnje je Jakupović s 15 goli prvi strelec lige. Velik delež k napadalnemu vidiku mariborske igre dajeta tudi izkušena Hilal Soudani, ki je tretji strelec z 11 goli, in Josip Iličić, ki s svojimi potezami vse bolj spominja na pravega Jojota, o tem govori tudi sedem golov in šest asistenc v njegovi statistiki.

»Čaka nas največji slovenski derbi, ki je vedno revija slovenskega nogometa. Moramo biti maksimalni, želimo odigrati tekmo na najvišji ravni,« je odločen Šimundža, ki je ekipo spomladi spravil na višjo raven, kot je bila jeseni.

V nedeljo je Maribor v domačem prvenstvu v Šiški z Bravom igral sicer le 1:1, pri čemer je prevladoval, a ostal brez polnega plena. Toda devet tekem brez poraza je vseeno spoštovanja vreden niz, ki lahko doda mero optimizma. V primeru zmage bi se Maribor Olimpiji približal na štiri točke ter zaostril boj za drugo mesto.

Celje bi s tem namreč ohranilo zajetno prednost in bi glede na predstave moralo mirno pripeljati prvenstvo do zanje srečnega konca, čeprav ga v 33. kolu čaka še domač obračun v Olimpijo in v 34. gostovanje v Mariboru. Zadnji sezonski obračun Maribora in Olimpije pa bo maja v 35., predzadnjem kolu v Ljudskem vrtu.

Od sezone 2009/10 sta ljubljanska in mariborska zasedba odigrali 58 ligaških dvobojev, 22 zmag imajo Štajerci, 14 Ljubljančani.