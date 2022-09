V Gradcu bodo poimenovali ulico po Ivici Osimu

Mestne oblasti v Gradcu na avstrijskem Štajerskem so se odločile, da bodo eno od ulic in trgov poimenovali po nogometni legendi Ivici Osimu, dolgoletnem trenerju graškega Sturma in nekdanjem selektorju jugoslovanske reprezentance. Kot so razkrili pristojni, načrtujejo, da bodo po Osimu poimenovali vhod na stadion in ulico do objekta. Južni del ulice Conrada von Hötzendorfa naj bi se od Fröhlichgasse naprej imenoval Ivica Osim Strasse.

Graške oblasti se bodo s tem poklonile spominu na legendarnega trenerja, ki je graški nogometni klub vodil med letoma 1994 in 2002. V tem času je z moštvom osvojil dva naslova avstrijskih prvakov in tri pokalne lovorike, kar trikrat pa se je s svojimi varovanci uvrstil tudi v ligo prvakov. Umrl je 1. maja letos, torej ravno na 113. obletnico ustanovitve športnega kluba Sturm. Osim je bil dolgo tudi klubski trener Darka Milaniča.

Pred stadionom bodo postavili tudi Osimov doprsni kip in na njem ovekovečili enega od njegovih najbolj znanih citatov: »Spopad kultur? Običajno se kulture ne bojujejo. Zato so kulture. Ker ne bijejo vojn.«

Bil je vzornik mnogim

Elke Kahr, županja Gradca, je o Osimu dejala, da je bil vzornik mnogim. »V neštetih pogovorih je vedno ohranil odnos, za katerega sta bila značilna spoštovanje in solidarnost.«

Christian Jauk, predsednik Sturma, je na novinarski konferenci, na kateri so predstavili pobudo za poimenovanje ulice po Osimu, spregovoril o ganljivem trenutku za celotno »družino Sturm«. »Ivica Osim je bil velik humanist, ki si je zaslužil, da ga ovekovečimo v mestni krajini.«

Osim je kot nogometaš blestel pri sarajevskem Željezničarju, iz katerega se je preselil v Francijo. Zbral je tudi 16 nastopov za takratno jugoslovansko reprezentanco. Še večji vtis je pozneje zapustil kot njen selektor (med letoma 1986 in 1992). Na svetovnem prvenstvu leta 1990 se je s svojimi izbranci prebil do četrtfinala. Uvrstil se je tudi na evropsko prvenstvo leta 1992, kjer pa reprezentanca zaradi vojne ni smela sodelovati. Ob jugoslovanski izbrani vrsti je kot selektor vodil še reprezentanco Japonske, ki pa jo je moral zaradi možganske kapi leta 2007 zapustiti.