V Grčiji nogomet le prek televizorjev

Po ponavljajočih se hudih izgredih med huligani in policijo, spopadih med nogometnimi navijači in grožnjah sodnikom se je grška vlada odločila za drastične ukrepe. Vse do 12. februarja 2024 so navijačem prepovedali vstop na štadione, tekme v domači grški superligi bodo potekale pred praznimi tribunami. Brez gledalcev na tribunah bo tudi tekma Olympiakosa iz Pireja v evropski ligi proti srbskemu klubu Bačka Topola. Tiskovni predstavnik vlade Pavlos Marinakis je dejal, da so o ukrepih obvestili Evropsko nogometno zvezo (Uefa), ki se je z njimi strinjala.

Od začetka leta sta v spopadih rivalskih huliganskih tolp umrla dva navijača. Strogi ukrepi so tudi posledica tega, da je pretekli četrtek raketa, ki so jo sprožili huligani, resno poškodovala 31-letnega policista, zadela ga je v stegno, od takrat pa je njegovo življenje ogroženo. Incident se je zgodil pred športno dvorano v Atenah med odbojkarsko tekmo med Olympiakosom iz Pireja in Panathinaikosom iz Aten. V zvezi z incidentom so aretirali 18-letnika, ki so ga obtožili kaznivega dejanja poskusa uboja. Priznal naj bi, da je izstrelil raketo.

V Grčiji so že minuli konec tedna zaradi navijaških izgredov in spopadov med navijaškimi skupinami preložili vse nogometne tekme na najvišji ravni. Organizatorji grške lige so sporočili, da bodo tekme ob koncu tedna prestavili, ker jim ni uspelo zapolniti sodniških mest za ključne tekme. Iz sodniškega združenja so se namreč zaradi napadov in groženj sodnikom odločili za bojkot ligaških tekem za nedoločen čas. Na domu so napadli nogometnega sodnika Andreasa Gamarisa in v trgovino njegove družine zalučali molotovko, navijaška skupina Ultras Olympiakosa pa je grozila sodniku Anastasiosu Papapetruju in njegovi družini po sojenju na tekmi Volos – Olympiakos.

Na vseh grških štadionih bodo po navedbah vlade namestili kamere visoke ločljivosti in elektronski vstopni sistemi za preverjanje identitete navijačev. »Že vrsto let so kriminalci, ki se predstavljajo kot navijači, zagrešili huda kazniva dejanja, resno poškodovali in ubili ljudi,« je dejal Marinakis. Vodstvo grške prve nogometne lige je sicer za torek sklicalo spletno sejo upravnega odbora, na kateri bodo govorili tudi o tem, kako izpeljati preložene tekme 14. kola superlige ter določili spremembe režimov na tekmah 15., 16., 17. in 18. kola lige.

V grški nogometni ligi so zadnjo tekmo v jesenskem delu sezone 2023/24 odigrali 4. decembra. Zimski prvak po 13 krogih je Panathinaikos z 31 točkami, točko manj ima na drugem mestu AEK.