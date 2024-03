V igri ostalo šest reprezentanc, na EP le najboljše tri

Nogometne reprezentance Walesa, Poljske, Ukrajine, Islandije, Gruzije in Grčije so korak bližje nastopu na evropskem prvenstvu v Nemčiji prek dodatnih kvalifikacij iz lige narodov. Zadnji trije predstavniki prvenstva stare celine bodo znani po finalnih tekmah 26. t. m. Te so Wales – Poljska, Ukrajina – Islandija in Gruzija – Grčija.

Po poti lige A sta si nastop v finalu zagotovili Poljska in Wales. Poljaki so doma proti Estoniji prepričljivo slavili zmago s 5:1. Przemyslaw Frankowski je zadel v 22. minuti, gostiteljem pa je delo olajšal tudi rdeč karton Maksima Paskotšija v 27. minuti. V drugem delu je hitro zadel Piotr Zielinski (51.) in razrešil vse dvome o zmagovalcu. Do konca sta bila natančna še Jakub Piotrowski (70.) in Sebastian Szymanski (77.), Karol Mets pa je vmes v 74. minuti zabil avtogol. Tolažilni zadetek za Estonce je dosegel Kristo Hussar v 78. minuti,

Prednost domačega igrišča bodo imeli v finalu dodatnih kvalifikacij lige A nogometaši Walesa. Ti so doma s 3:1 premagali Finsko. Mrežo tekmecev je že v 3. minuti načel David Brooks, vodstvo pa je v 38. minuti povišal Neco Williams. Teemu Pukki je še pred polčasom znižal, a je Brennan Johnson že po dobri minuti drugega dela vnovič vzpostavil prednost dveh golov. Končni izid je postavil Daniel James v 86. minuti.

Čeprav Robert Lewandowski (desno) ni zabil niti enega gola, je Poljska zmagala s 5:1. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

V finalu turnirja lige B dodatnih kvalifikacij bosta po zasukih igrali reprezentanci Ukrajine in Islandije. Ukrajinci so v Zenici zmagali po zaslugi poznih zadetkov Romana Jaremčuka in Artema Dovbika v 85. oziroma 88. minuti. Pred tem je vodila po avtogolu Mikole Matvijenka v 57. minuti.

V torek bodo Ukrajinci na nevtralnem terenu v poljskem Vroclavu igrali proti Islandiji, ki je v Budimpešti ugnala Izrael s 4:1. Za slednje je v 31. minuti z 11 m zadel Eran Zahavi, še pred polčasom pa sta izid obrnila Albert Gudmundsson (39.) in Arnor Traustason (42.). Z igralcem manj je po rdečem kartonu Roya Reviva v 74. minuti enajstmetrovko zastreljal Zahavi v 80. minuti. Kazen je sledila tri minute pozneje, ko je za 3:1 še drugič na tekmi zadel Gudmundsson. Isti igralec je v 87. minuti prišel do het-trika za končnih 4:1.

Po poti lige C sta korak bližje nastopu na evropskem prvenstvu Gruzija in Grčija. Prva je z 2:0 po golih Buduja Zivzivadzeja (40., 63.) slavila proti Luksemburgu. Ta je od 58. minute igral z nogometašem manj zaradi izključitve Maxima Chanota.

Finalno tekmo bodo Gruzijci odigrali doma proti Grčiji, ki je bila prepričljiva proti Kazahstanu. Že v prvem polčasu je zabila štiri gole prek Anastasiosa Bakasetasa (9./11-m), Dimitrosa Pelkasa (15.), Fotisa Ioanidisa (37.) in Dimitriosa Kurbelisa (40.). V drugem delu je za popoln polom Kazahstancev zadel lastno mrežo še Erkin Tapalov (87.).