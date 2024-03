Ducat poražencev ima še eno priložnost

V nadaljevanju preberite:

Poraženci kvalifikacij in srečni zmagovalci lige narodov in imajo še eno, zadnjo priložnost za uvrstitev na evropsko prvenstvo v nogometu v Nemčiji. Dvanajst reprezentanc se bo danes in 26. t. m. potegovalo za tri vozovnice. V »polfinalu« stavnice dajejo največ možnosti za preboj v finale Gruziji, Grčiji, Poljski, Ukrajini, Izraelu in Walesu. V zadnjih 90 minutah pa bo, kar bo ...

Izstopata dve tekmi, v Zenici bo jeseni povsem razglašena in nacionalno neenotna Bosna in Hercegovina pod taktirko nekdanjega trenerja Olimpije Sava Miloševića poskušala obrniti krivuljo nazadovanja in razpadanja. A njene možnosti so minimalne, saj bodo tekmeci v kvalifikacijah najbolj nesrečni, toda zelo nadarjeni in še dodatno motivirani Ukrajinci. Druga tekma, ob kateri bo v zraku še marsikaj drugega, kot le športni izplen, bo v Budimpešti, kjer je gostitelj Izrael.