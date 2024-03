Polom Srbov v Moskvi, Portugalci brez Ronalda gladko proti Švedski

Slovenski nogometaši so imeli po remiju z Malto v mislih tudi nastopa njihovih naslednjih tekmecev. Srbija, s katero se bodo pomerili na euru, je ob prvi opazni tekmi Rusije po suspenzu Uefe in Fife klonila v Moskvi z 0:4 (Mirančuk 22./11-m, 55., Osipenko 32., Sergejev 91.). Domače moštvo je imelo od 19. minute moža več zaradi izključitve Milana Gajića ter ob tem zadelo vratnico in prečko, sodnik pa mu je razveljavil še en gol.

Portugalci so pred torkovim obiskom Ljubljane pričakali Švedsko v Guimaraesu in jo prekosili s 5:2 (Leao 24., Nunes 33., Fernandes 45., Bruma 57., Ramos 62.; Gyökeres 59., Nilsson 90.) tudi brez Cristiana Ronalda. V razprodanih Stožicah bo igral.

Druga današnja izida: Ciper Latvija 1:1 (1:0), Črna gora - Belorusija 2:0 (2:0).