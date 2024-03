Od prve minute Horvat in Kurtić; Malta – Slovenija 0:1 (2. polčas)

Kot je na novinarski konferenci pred odhodom na Malto odločno napovedal Jan Oblak, dvoboj z Malto ne bo prijateljske narave, tudi danes ob 19. uri šteje le zmaga in Slovenci od prve minute obljubljajo boj na polno. Vendarle pa tovrstne tekme prinesejo nekaj možnosti za eksperimentiranje pri postavitvi, zelo verjetno bo več priložnosti dočakalo tudi nekaj nogometašev, ki so jim doslej pripadale drobtinice.

Slovenski strokovni štab bo želel preizkusiti, kako se njihovi varovanci odzivajo na postavitev nasprotnika s tremi osrednjimi branilci in petimi nogometaši v zadnji vrsti, predvsem kako uspešno na njih lahko vršijo pritisk in jim onemogočajo kreiranje napadalnih priložnosti.

Če bo obrambni del uspešen, bodo na Malti svojo priložnost dočakali tudi napadalci – Benjamin Šeško, Žan Celar in Žan Vipotnik so v zadnjem obdobju v odlični formi, Andraž Šporar sicer pri Panathinaikosu igra manj, a je v reprezentanci že večkrat dokazal svojo vrednost.

Priložnost za Drkušića in Horvata

Tomi Horvat je z igrami v Gradcu prepričal Keka, da mu ponudi priložnost od prve minute na Malti. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

V začetni enajsterici je pričakovano napadalni dvojec Šeško - Šporar, v zvezni vrsti bo na desnem krilu priložnost dobil Tomi Horvat, ki dobro igra pri Sturmu, v osrčju sredine igrišča bo ob Adamu Gnezdi Čerinu igral Jasmin Kurtić.

Spremembe so tudi v obrambi, Jure Balkovec je dobil priložnost na levem bočnem položaju, Vanja Drkušić pa ob Jaki Bijolu v osrčju obrambe. V drugem delu prvega polčasa so se Slovenci potegnili nekoliko bolj nazaj, niso zelo aktivno lovili drugega zadetka in posledično je tudi Malta prišla do nekaj polpriložnosti, a niso resneje ogrozili Jana Oblaka.

1. POLČAS:

Od prvih minut so po napovedih pomočnika selektorja Boštjana Cesarja, ki vodi reprezentanco na gostovanju na Malti, Slovenci krenili odločno in pritisnili Maltežane pred svoj kazenski prostor. Pokazali so nekaj obetavnih akcij, tudi lepo uigrano akcijo iz kota, ki jo je s strelom zaključil Šporar.

Prav Andraž Šporar je bil strelec prvega gola za Slovenijo, izkoristil je slabo podajo domačega vratarja Bonella in brez težav z roba kazenskega prostora poslal žogo v malteško mrežo za vodstvo z 1:0. Slovenci imajo niti igre v svojih rokah, v prvih minutah po zadetku so se domačini postavili nekoliko višje in takoj se je ponudilo več prostora za slovenske protinapade.

2. POLČAS:

Pred nadaljevanjem sta v igro vstopila Miha Blažič, ki je zamenjal Jako Bijola, in Benjamin Verbič, ki je v igro prišel namesto Jana Mlakarja. V vratih je Oblaka zamenjal Vid Belec.

Malta – Slovenija 0:1

Šporar 28.

Malta: Bonello; Borg, Muscat, Borg; Mbong, Pisani, Guillaumier, Yankam, Corbalan; Mbong, Montebello.

Slovenija: Oblak; Stojanović, Drkušić, Bijol, Balkovec; Horvat, Gnezda Čerin, Kurtić, Mlakar; Šeško, Šporar.