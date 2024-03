V igri za finale še Roma, Milan, Liverpool in Leverkusen

Potem ko so svoje opravili najboljši nogometni klubi v ligi prvakov, bo prvi četrtek v marcu rezerviran za prve tekme osmine finala v preostalih Uefinih klubskih tekmovanjih. Igrali bodo sedem tekem v evropski ligi – Sporting in Atalanta sta se že sinoči razšla brez zmagovalca – in osem tekem v konferenčni ligi. V tej sta v konkurenci za nastop v finalu še dva kluba s slovenskimi reprezentanti: v majicah Sturma igrata Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, član Fenerbahčeja je Miha Zajc. Finale EL bo 22. maja v Dublinu, finale KL 29. maja v Atenah.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp FOTO: Michal Cizek/AFP

Evropska liga, prve tekme 1/8 finala, prve tekme :

Sporting Lizbona – Atalanta 1:1

Roma – Brighton

Qarabag – Bayer Leverkusen

Sparta Praga – Liverpool (vse 18.45)

Milan – Slavija Praga

Benfica – Rangers

Marseille – Villarreal

Freiburg – West Ham (vse 21.00)