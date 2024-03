Kane užival s hamburgerji v roki, navdušen tudi Mbappe

Prvi večer povratnih tekem osmine finala lige prvakov ni razočaral privržencev tega nogometnega tekmovanja. Na tekmah med Bayernom in Laziem (3:0) in Realom Sociedadom in PSG (1:2) so videli šest golov in številne lepe akcije. Po tekmi so bili pričakovano bolj zadovoljni v taborih Bavarcev in Parižanov, ki so si zagotovili četrtfinale.

Bayern v četrtfinalu lige prvakov že v 22. sezoni

»Zadovoljen sem z obema doseženima goloma. Kot napadalca te ocenjujejo po golih in podajah, zlasti na velikih tekmah, torej v izločilnih bojih, kakršen je bil nocoj. Še naprej se bom trudil delati to, kar najbolje počnem in tako dvigovati samozavest mene in ekipe. Za zdaj je bila ta sezona zame dobra, kot ekipa pa vemo, da smo lahko veliko boljši,« je povedal Bayernov ostrostrelec Harry Kane in dodal: »Upam, da bomo to lahko uporabili kot prelomnico za preostanek sezone doma in na tujem. Če bomo tako delovali na večini tekem, bomo le zmagovali.«

Trenerja Bayerna in Lazia Thomas Tuchel in Maurizio Sarri. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

Anglež je navdušil navzoče po tekmi tudi s hamburgerji v svojih rokah, ki si jih je privoščil po napornem večeru. Očitno se je ustalil na Bavarskem … »Malo 'Schnitzelburgerja' po tekmi lahko le koristi, užival bom po res zahtevni tekmi, ki nam je vzela veliko energije.«

Bayern si je zagotovil nastop v četrtfinalu lige prvakov že v 22. sezoni, kar je fantastičen dosežek, evropske sanje Lazia so se končale. »Lahko bi bila drugačna zgodba. Naš niz v ligi prvakov je bil pozitiven, z več zmagami kot porazi,« je ocenil Laziev trener Maurizio Sarri, ki je imel v mislih dve priložnosti Rimljanov pri rezultatu 0:0.

Mbappe: Pripravljeni smo na naslednji izziv v Evropi

Tudi Parižani so opravili svoje po pričakovanjih, nadgradili zmago s prve tekme v Parizu in jo potrdili tudi v San Sebastianu. Izstopal je njihov napadalec Kylian Mbappe, ki je mojstrsko načel mrežo Špancev z individualno akcijo. PSG je deloval resnično dobro in samozavestno.

Harry Kane je takole proslavil uspešen večer Bayerna. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»Res smo zadovoljni z rezultatom, odlično igro in četrtfinalom. Nikoli ni lahko priti na tak štadion pred takšne navijače in zmagati, vendar nam je uspelo in zdaj smo pripravljeni na naslednji izziv v Evropi,« je napovedal Mbappe, ki je deloval tako navdušeno, kot da se poleti ne bi nameraval preseliti v Real Madrid.

Dopolnil ga je trener Luis Enrique: »Skupaj s trenerji v strokovnem štabu bomo bodo vedno poskušali najti rešitev, toda igralci so ključni in tokrat so igrali dobro. Vsi so igrali na zelo visoki ravni. Bili so trdni v obrambi in zelo učinkoviti v napadu. Ustvarili smo obetavno podobo moštva v seštevku dveh tekem.«