V Krškem ima tudi kip Matije Gubca lasten dres

V Krškem so prve nogometne tekme domačega moštva spremljali leta 1922. O tem pričajo izidi treh tekem z brežiškim klubom Troja in ekipo iz Laškega. Po spominih dr. Zvonimirja Šušteršiča je prvo nogometno žogo v Krško prinesel Franc Lazzarini, v nekaj letih je igra navdušila tudi mestne veljake, ki so ustanovili klub leta 1926. Danes je NK Krško Posavje tretjeligaš z vrhunsko mladinsko šolo in ambicijami, da se v letu ali dveh uvrsti v 2. SNL.

Že od proslavljanja okrogle obletnice igranja nogometa v mestu ob Savi je v Mestnem muzeju Krško na ogled domiselno postavljena razstava z naslovom Gol, gol, gol je Krškega simbol! Avtorici projekta sta kustosinji Nina Sotelšek in Anita Radkovič, ki sta pripravili zbornik 100 let nogometa v Krškem, pri tem se jima je pridružila etnologinja Simona Stipič. Morda je prav ta razstavno-raziskovalni projekt vodilo za nogometne navdušence in muzealce v drugih slovenskih krajih, da na podoben način zberejo, uredijo in na sodoben način temeljito predstavijo nogometno zgodovino svojega kraja.