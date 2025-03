V Ljudskem vrtu bo spet vroče

Po razburljivem nedeljskem derbiju Maribora in Olimpije je žreb določil pare četrtfinala Pokala Pivovarne Union. Navidezno je najbolj privlačen prvoligaški štajerski derbi Maribora in Celja, na sporedu pa bo še en prvoligaški par, in sicer Nafta – Bravo.

Če bi sodili po tem, kdo je dobil tekmeca iz nižjega kakovostnega ranga, je na dlani, da sta imela Olimpija in Koper nekaj več sreče pri žrebu. Ljubljančane čaka obračun z lanskimi polfinalisti iz Beltincev, medtem ko bodo Koprčani gostovali v Slovenski Bistrici. Tekme bodo v sredo, 2. aprila.

Pokal Pivovarne Union, četrtfinale: Nafta 1903 – Bravo Maribor – Celje Slovenska Bistrica – Koper Olimpija – Beltinci Ženski pokal Pivovarne Union, polfinale: Primorje – Ljubljana Radomlje – Mura

Izžrebali so tudi pare polfinala ženskega pokala, ki bo na sporedu 30. marca. Prvi par sestavljata Primorje – Ljubljana, drugega pa Radomlje in Mura.

Naslov pri ženskah brani Mura, medtem ko je v minuli sezoni naslov pokalnih zmagovalcev pri članih osvojila Rogaška.