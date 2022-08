V Londonu letele iskre, zadnji se je smejal Conte

Dvoboj med Chelseajem in Tottenhamom bo še dolgo buril duhove (tudi) zaradi trenerskega spopada Nemca Thomasa Tuchla in Italijana Antonia Conteja. Conte, ki je z londonskimi modrimi osvojil naslov leta 2017, se je vrnil na Stamford Bridge in glasno, obrnjen proti domači klopi, proslavljal izenačujoči gol Pierra-Emila Højbjerga v 68. minuti. Tuchel je besnel, ker glavni sodnik Anthony Taylor ni dosodil prekrška v prejšnji akciji, reči pa bi ob robu igrišča skoraj ušle izpod nadzora – Taylor je po prerivanju pokazal več rumenih kartonov, po enega tudi obema glavnima trenerjema.

Zdelo se je, da se bo zadnji smejal Tuchel, čigar moštvo je na polčas odšlo s prednostjo 1:0 po zaslugi prvega zadetka novega branilca Kalidouja Koulibalyja. Senegalec je s prekrasnim volejem v slogu prekaljenega strelca zadel v 19. minuti, ko ga je iz kota našel še en novinec v klubu, Katalonec Marc Cucurella. Po zadetku do tega kola vodilnega Tottenhama v 68. minuti je Chelseaju novo vodstvo, ki bi pomenilo tudi izenačenje na vrhu lestvice z Manchester Cityjem in Arsenalom, prinesel Reece James v 77. minuti, v osrčju akcije pa je bil še en novinec, angleški reprezentant Raheem Sterling, ki je vknjižil podajo.

Toda zadnji so se smejali navijači Tottenhama z vročekrvnim Contejem na čelu, potem ko je kapetan Harry Kane mrežo modrih po podaji iz kota še enega novega obraza sezone 2022/23 Hrvata Ivana Perišića zatresel globoko v sodnikovem podaljšku za končnih 2:2. Taylor je zaradi novega prerivanja, ki se je začelo po vse prej kot prijateljskem rokovanju po koncu tekme, oba trenerja izključil.

Tottenham je padel na četrto mesto, poleg stoodstotnih Man. Cityja in Arsenala ga je prehitel še mestni tekmec Brentford, Chelsea pa je sedmi z enakim številom točk kot soseda. Štiri točke imajo še Newcastle United, Leeds United in Brighton & Hove Albion.

Na uvodni tekmi nedeljskega sporeda je novinec med elito Nottingham Forest z 1:0 ugnal West Ham United, ki je utrpel že drugi zaporedni poraz, potem ko je bil za kladiva iz vzhodnega Londona v uvodnem kolu usoden branilec naslova Man. City. Dvoboj je v sodnikovem podaljšku prvega polčasa odločil Nigerijec Taiwo Awoniyi, Declan Rice je za goste v 65. minuti zapravil strel z bele točke.