V Manchestru vse po starem

Nogometaši Manchester Cityja so v mestnem derbiju premagali United s 4:1, tako da imajo na vrhu lestvice angleškega prvenstva še naprej šest točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Liverpoolom, ki je v soboto premagal West Ham (1:0).

Zasedba Pepa Guardiole je v 187. mestnem derbiju zasluženo prišla do 22. zmage v tej sezoni angleškega prvenstva. Pred tretjeuvrščenim Chelseajem ima 19 točk prednosti, Manchester United, ki je na peti poziciji, pa za prvim mestom zaostaja že 22 točk.

Manchester United, ki je dobil zadnja dva obračuna na stadionu Cityja, Etihadu (2:1 v sezoni 2019/20 in 2:0 v 2020/21), je bil zlasti v drugem polčasu v močno podrejenem položaju. Nastopil je brez poškodovanega Cristiana Ronalda.

Martin Ødegaard (desno) je dirigiral Arsenalovi igri. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Prvi polčas se je končal z 2:1 za City – za domače je dvakrat zadel Kevin de Bruyne (5., 28.), za goste Jadon Sancho (22.), v nadaljevanju pa je igra več ali manj potekala le na eni polovici igrišča. Zmago gostiteljev je potrdil Riyad Mahrez (68., 92.).

Na četrto mesto je skočil Arsenal, ki je v gosteh premagal Watford s 3:2. Topničarji imajo tekmo manj od Chelsea, dve manj kot Liverpool in tri manj od Manchester Cityja.

Za Arsenal so zadeli Martin Ødegaard (5.), Bukayo Saka (30.) in Gabriel Martinelli (52.), za domače, ki ostajajo pri dnu razpredelnice, pa sta bila uspešna Cucho Hernandez (11.) in Moussa Sissoko (87.).