V najmočnejših ligah eksplozija poškodb med mladimi nogometaši

Številne pritožbe nogometašev in trenerjev so bile v minuli sezoni zaradi napornega razporeda, povezanega s preloženimi tekmami zaradi pandemije novega koronavirusa v zadnjih letih, upravičene – klubi so imeli zaradi večjega števila poškodb tudi večje stroške, rekorder je bil francoski prvak Paris Saint-Germain, ki je po izračunih zavarovalno posredniške družbe Howden's ostal brez 38,2 milijona evrov.

Stroške so izračunali glede na plačo igralcev in število dni, ki so jih preživeli na bolniški, svoje pa je dodala tudi plačna inflacija. Največ poškodb, 1231, so našteli v angleški premier league, sledita nemška bundesliga (1205) in španska la liga (848). Španski in evropski prvak Real Madrid je poročal o največjem številu poškodb v sezoni, 114, v taborih münchenskega Bayerna in londonskega Chelseaja pa so jih nogometaši utrpeli 97.

»Če pogledate zadnji sezoni, lahko sklenemo, da je vpliv na razpored tekem zaradi covida-19 in večje število dvobojev v krajšem obdobju prispevalo k pogostejšemu pojavljanju poškodb,« je dejal vodja športnega oddelka pri Howden's, James Burrows.

Mlajši od 21 let najbolj na udaru

Kot razlog za večje število poškodb v Angliji in Nemčiji je navedel slog igre, pa tudi dejstvo, da so ekipe oz. reprezentance iz tega dela sveta igrale v zaključnem delu največjih tekmovanj. Še posebej so bili na udaru igralci, mlajši od 21 let, ki so denimo še v sezoni 2018/19 utrpeli 30 poškodb, v sezoni 2021/22 pa neverjetnih 326.

»Ta podatek je v celotni analizi najbolj izstopal. Če pogledamo zadnji sezoni in vpliv pandemije, smo videli, da so klubi izgubili več izkušenih igralcev in so bili prisiljeni pogosteje zaupati mladim. Spet pa se vračamo k visokemu pritisku na zelenici, ki ga izvajajo v premier league in bundesligi, zato lahko sklepamo, da je ta mlajša falanga igralcev tam bila podvržena večji zahtevnosti,« dodaja Burrows.

Upravičen je po njegovem mnenju tudi strah pred natrpanim razporedom, ki bo sledil novembrsko-decembrskemu svetovnemu prvenstvu v Katarju.

»Prvič nas čaka takšna sezona. Zimski premor je zelo očitno vplival na zmanjšanje števila poškodb v decembru in še posebej januarju, tega letos ne bo in lahko rečemo, da bo vpliv zelo močan,« je še povedal Burrows.