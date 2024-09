V Nemčiji zaradi prirejanja izidov pod drobnogledom 17 tekem

Sedemnajst nogometnih tekem je v Nemčiji pod drobnogledom zaradi suma o prirejanju izidov, piše časnik Hamburger Morgenpost. Glede na objavljeno poročilo gre za prirejanje izidov zaradi goljufije pri stavah na tekmah v tretji, četrti in peti ligi v zadnjih dveh letih.

Časnik je zapisal, da je Nemška nogometna zveza (DFB) seznanjena z obtožbami in zadevo jemlje »zelo resno«. Na nekaterih obravnavanih tekmah naj bi prišlo do izrazitih napak sodnikov ter do hudih napak vratarjev in branilcev.

Informacije o pričakovanih rezultatih za 17 tekem naj bi bile dostopne na temnem spletu, kar naj bi nekaterim omogočilo visoke dobičke pri stavah, piše nemška tiskovna agencija dpa. Zgodovine klepetov na temnem spletu naj bi dokazovale kriminalne posle.

Nemška zveza DFB pa dvomi, da je nogometne tekme sploh mogoče manipulirati za doseganje točnega rezultata. Za zdaj ni jasno, na katerih tekmah konkretno naj bi prišlo do zlorab, saj zaradi poteka preiskave podrobnosti še niso znane.

Po navedbah Hamburger Morgenposta partner DFB, ki je odgovoren za spremljanje športnih stav, še ni našel nobenih nepravilnosti v naključnih vzorcih.