V novem letu Šporar že trese mreže, Šeško gre v lov za prvo enajsterico

V Nemčiji se po kratkem novoletnem premoru prvoligaši vračajo na zelenice, tudi Benjamin Šeško, ki bo z Leipzigom lovil stik z vrhom bundeslige. Zelo zanimivo bo v boju za ligo prvakov v Baskiji, Manchester City potuje na sever, na San Siro pa v nedeljo zvečer prihajajo sinovi volkulje. Kako se bo razpletel derbi za vrh grškega prvenstva?

RB Leipzig – Eintracht Frankfurt (sobota, 15.30): Jesenski del nemškega prvenstva je Leipzig zaključil z razočaranjem in remijem z Werderjem, po kratkem premoru pa se Benjamin Šeško s soigralci vrača v akcijo proti Frankfurtu, ki je znova v igri za Evropo. Leipzig še ni povsem izgubil stika z vrhom, današnja tekma bo v lovu za Bayerjem in Bayernom zelo pomembna. Šeško je edino pripravljalno tekmo s St. Gallenom začel v prvi postavi, tokrat ga verjetno čaka mesto na klopi. Tip: 1.

Athletic Bilbao – Real Sociedad (sobota, 18.30):

FOTO: Vincent West/Reuters

Baskovski derbi bo tokrat še bolj razgret kot običajno. Athletic ima za seboj odlično sezono, neporažen je na zadnjih 12 tekmah (9 zmag, 3 remiji), na svojem San Mamesu bo pričakali tekmece iz San Sebastiana. Sociedad je bil jeseni uspešen v ligi prvakov, v domačem prvenstvu pa mora dvigniti ritem zbiranja točk, če želi med elito igrati tudi prihodnje leto. Glavni konkurent za mesto med četverico bo bržkone kar Bilbao, zato bodo točke štele dvojno. Tip: 0.

Kevin De Bruyne. FOTO: Lee Smith/Reuters

Srake so turbulentno ozračje vsaj nekoliko pomirile s pokalno zmago na Tyne-Wear derbiju proti Sunderlandu, v državnem prvenstvu pa Eddieja Howa čaka nov izziv. Manchester City s povratnikom Kevinom de Bruynejem (na fotografiji) začenja napad na prvenstveni vrh in tudi brez poškodovanega Erlinga Haalanda se razglašenemu, utrujenemu in zdesetkanemu Newcastlu ne piše nič dobrega. A ko so stisnjeni v kot, igralci s severa Otoka ponavadi pokažejo svoj najboljši obraz.

AC Milan -– AS Roma (nedelja, 20.45): Oba velikana italijanskega nogometa sta med tednom doživela boleča poraza in zaključila svojo pot v italijanskem pokalu, Milan je izpadel proti Atalanti, Roma pa proti velikim rimskim tekmecem Laziu. Obema do konca sezone ostane boj za mesta med prvo četverico, Milan je trenutno v precej boljšem položaju, Roma pa za četrto Fiorentino zaostaja za štiri točke. Rimljani bodo brez Joseja Mourinha, ki je bil z rdečim kartonom kaznovan ob koncu remija z Atalanto minuli konec tedna. Tip: 0.

AEK Atene – Panathinaikos (nedelja, 19.30): Grški derbi prvouvrščenih ekip in atenskih rivalov tokrat ne bo minil v pravem vzdušju, tekme grškega državnega prvenstva se zaradi ponavljajočega nasilja igrajo pred praznimi tribunami. Namesto v kotlu bodo varovanci Fatiha Terima v tišini iskali tri točke proti AEK-u, izkušeni turški strateg je v minulem kolu dočakal izbruh Andraža Šporarja z dvema zadetkoma proti Panetolikosu, med tednom je Pao remiziral z Olympiacosom. Adam Gnezda Čerin je tudi pod Terimom zasidran v prvi enajsterici, Šporar in Verbič v drugem polčasu vstopata s klopi. Tip: 2.