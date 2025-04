Nikola Pokrivač trikrat premagal raka, igral je tudi v Domžalah

Hrvaški nogometni svet žaluje, saj je v petkovi prometni nesreči na turanjski obvoznici v Karlovcu tragično preminil nekdanji hrvaški reprezentant Nikola Pokrivač. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, se je nesreča zgodila okoli 20.15, v njej pa so bila udeležena štiri osebna vozila. Življenje sta izgubili dve osebi, tri pa so bile s poškodbami prepeljane v bolnišnico.

Pokrivač, ki je štel komaj 39 let, je bil znan obraz hrvaškega nogometa. V svoji karieri je igral za ugledne klube, kot so Dinamo Zagreb, Monaco, Red Bull Salzburg in Rijeka, zbral pa je tudi 15 nastopov za hrvaško izbrano vrsto. Bil je del ekipe, ki je nastopila na evropskem prvenstvu leta 2008 v Avstriji in Švici. Najbolj trofejno obdobje je doživel prav v dresu zagrebškega Dinama, s katerim je osvojil štiri naslove državnega prvaka in tri pokalne lovorike.

Od Varaždina prek Zagreba do Monaca

Rojen 26. novembra 1985 v Čakovcu, je Pokrivač prve nogometne korake naredil pri Bratstvu iz Jurovca in NK Čakovec, nato pa se kalil pri Varteksu. Prav v Varaždinu se je pod vodstvom sedanjega hrvaškega selektorja Zlatka Dalića prebil v člansko ekipo kot nadarjen vezist. »Zlatko Dalić je bil moj prvi trener v Varaždinu. Takrat sem bil star 17 let. Če ne bi bilo njega, me ne bi bilo v nogometu,« je Pokrivač po navedbah hrvaških medijev dejal v enem izmed intervjujev, s čimer je izpostavil Dalićev pomen za njegovo kariero.

Po dobrih predstavah in nastopih za mlado reprezentanco sta se zanj začela zanimati Hajduk in Dinamo. Januarja 2007 se je pridružil zagrebškemu velikanu, že leto kasneje pa je sledil odmeven prestop v Monaco. Po podatkih specializiranega portala Transfermarkt je klub iz kneževine zanj odštel 3,5 milijona evrov.

Kljub bogati profesionalni karieri je Pokrivač ostal aktiven v nogometu in je nazadnje igral za petoligaški klub NK Vojnić. Kot poroča Jutarnji list, ki se sklicuje na izjavo župana občine Vojnić Nebojše Andrića, so bili v avtomobilu s Pokrivačem še trije njegovi soigralci iz nogometnega kluba Vojnić. Zdravniki naj bi se borili za življenje dveh od treh poškodovanih nogometašev. Druga smrtna žrtev hude nesreče naj bi bila v drugem udeleženem vozilu.

Borba z boleznijo in vrnitev na igrišča

Pokrivačeva življenjska pot ni bila lahka niti izven nogometnih igrišč. Leta 2012 so mu prvič diagnosticirali maligno bolezen. Kar trikrat se je uspešno boril s Hodgkinovim limfomom, obliko raka na bezgavkah. Ko se mu je bolezen leta 2017 znova vrnila, mu je, kot so poročali mediji, življenje rešila mama z darovanjem kostnega mozga. Kljub vsem preizkušnjam se je vrnil k nogometu in od leta 2021 igral za hrvaške nižjeligaše: Pušćo, Tigar iz Svete Nedjelje in nazadnje Vojnić. Šolal se je tudi za nogometnega trenerja.

Vest o njegovi smrti je globoko pretresla hrvaško nogometno javnost. Pri Dinamu so se mu poklonili z zapisom na Instagramu: »Nikola bo za vedno ostal del družine Dinamo – kot nadarjen vezist, borec na igrišču in človek z velikim srcem.« Sporočila sožalja prihajajo iz vse Hrvaške in širše regije.

Leta 2007 igral v Domžalah

Pokrivač je spoznal tudi slovenski nogomet. Med drugim je bil član šampionskega Dinama, ki se je v drugem kolu kvalifikacij za ligo prvakov 2007/08 meril z Domžalami. Slovenski prvaki niso bili uspešni, Pokrivač je začel tudi tekmo ob Kamniški Bistrici, kjer so Zagrebčani zmagali z 2:1 – tedaj je bil v ekipi tudi Luka Modrić –, edini gol za gostitelje je v 87. minuti zabil Dražen Žeželj.