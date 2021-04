V Prosinečkijevi enajsterici tudi Figo, Ronaldo in Guardiola

Pred leti tudi kandidat za selektorja Slovenije

Legendarni hrvaški nogometašje bil nemara eden tehnični najbolje podkovanih asov v zgodovini nogometne igre. V svoji karieri je igral za številne klube, tudi najmočnejše na svetu, ob tem je v majici Hrvaške odigral 49 tekem in prispeval 10 golov, že prej je opozoril nase v dresu Jugoslavije in bil denimo leta 1990 najboljši mladi nogometaš svetovnega prvenstva v Italiji. Vrhunec njegove kariere je bilo tretje mesto s Hrvaško na mundialu v Franciji 1998.Sloviti velemojster jev majici zagrebškega Dinama, končal jo je leta 2004 v majici Zagreba, vmes je igral na postajah, ki so jo predstavljali Crvena zvezda, Real Madrid, Oviedo, Barcelona, Sevilla, Dinamo Zagreb, Hrvatski dragovoljac, Standard, Portsmouth in ljubljanska Olimpija.Pozneje se jeuveljavil tudi kot trener, kandidiral je tudi, nazadnje je lani vodil turškega prvoligaša. Prosinečki je torej spoznal veliko slovitih nogometnih imen, požel ogromno simpatij zavoljo vrhunske tehnike, zdaj je razkril še podatek, kdo ga je v karieri najbolj navdušil. Izbral je namreč idealno enajsterico nogometašev, s katerimi je igral.Prosinečkijeva enajsterica (4-3-3): vratar, desni boklevi bok, štoperjaindefenzivni vezistzvezna igralcainnapadalci