V reprezentanco se vrača Štulac, na seznamu ni Iličića

Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS), naša moška članska reprezentanca začenja novo obdobje. Prvič v zgodovini bodo slovenski nogometaši zaigrali v ligi narodov B. V drugi jakostni skupini reprezentančnega nogometa se bodo naši reprezentanti merili z izbranimi vrstami Švedske, Srbije in Norveške, že v junijskem terminu pa bodo moštva odigrala kar štiri tekme. Zato je selektor Matjaž Kek vpoklical 29 nogometašev.

Oči bodo vnovič posebej uprte v kapetana Jana Oblaka, ki je z Jasminom Kurtićem, Miho Mevljo in Vidom Belcem med najizkušenejšimi reprezentanti, manjkal pa bo Josip Iličić, ki se je po dolgi odsotnosti z nekaj minutami sinoči vrnil na zelenice v dresu Atalante. Selektor Kek je v Dohi preizkusil nekaj novih igralcev in na seznam spet uvrstil obrambni dvojec David Brekalo-Gregor Sikošek, ki sta odigrala obe tekmi v Katarju. Ob vseh glavnih akterjih s tekem s Hrvaško in Katarjem se v izbrano vrsto znova vrača Leo Štulac, ki je sezono za Empoli v Italiji sklenil z golom za zmago v zadnjem krogu proti Atalanti.

Slovenska izbrana vrsta se bo prvič zbrala že ta četrtek, tekmovanje v ligi narodov pa bo 2. junija ob 20.45 odprla proti Švedski v Stožicah, kjer se bodo Jan Oblak in soigralci predstavili v novem reprezentančnem dresu. Sledila bo preizkušnja v Beogradu s Srbijo, od koder se bo reprezentanca vrnila v domovino, nato pa odpotovala v Oslo, kjer bo 9. junija na sporedu še tekma proti Norveški. Kekovi varovanci bodo nato pripotovali nazaj v Slovenijo in odigrali še četrto tekmo – 12. junija ob 20:45 v Stožicah proti Srbiji.

Seznam reprezentantov – vratarji: Jan Oblak (Atletico), Vid Belec (Salernitana), Igor Vekić (Pacos de Ferreira), Martin Turk (Parma); branilci: Miha Mevlja (Alanyaspor), Petar Stojanović (Empoli), Jaka Bijol (CSKA Moskva), Jure Balkovec (Karagümrük), Miha Blažič (Ferencvaros), Martin Milec (Maribor), Žan Karničnik (Ludogorec), Gregor Sikošek (Maribor), David Brekalo (Viking); zvezni igralci: Jasmin Kurtić (PAOK), Benjamin Verbič (Legia Varšava), Miha Zajc (Fenerbahče), Domen Črnigoj (Venezia), Sandi Lovrić (Lugano), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Adam Gnezda Čerin (Rijeka), Leo Štulac (Empoli), Blaž Vrhovec (Anorthosis Famagusta), Timi Max Elšnik (Olimpija), Tomi Horvat (Mura); napadalci: Andraž Šporar (Middlesbrough), Luka Zahović (Pogon Szczecin), Benjamin Šeško (Salzburg), Blaž Kramer (Zürich), Žan Celar (Lugano).