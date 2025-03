V serie A status quo, Napoli prišel do točke v derbiju

Nogometaši Napolija in Interja so igrali derbi 27. kroga italijanske lige. Ta se je končal z 1:1. Pred tem je Venezia brez pomoči poškodovanega Domna Črnigoja v gosteh igrala 0:0 s tretjeuvrščeno Atalanto.

Napoli je gostil neposrednega tekmeca v boju za naslov prvaka. Neapeljčani še pete tekme zapovrstjo niso dobili, a so vsaj iztržili točko ter ostali v stiku z milanskim moštvom. Tokrat je to povedlo v 22. minuti, ko je z izjemnim prostim strelom zadel Federico Dimarco, izbranci Antonia Conteja pa so izenačili v 87. minuti prek Philipa Billinga.

Atalanta je bila v dvoboju z Venezio velik favorit, imela številne priložnosti, toda na koncu še na peti zaporedni domači tekmi v vseh tekmovanjih ostala brez zmage. Brez te je že deset tekem tudi Venezia, ki se bori za obstanek.

Federico Dimarco je prelisičil obrambo s prostim strelom. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Serie A, 27. kolo:

Petek:

Fiorentina – Lecce 1:0

Sobota:

Atalanta – Venezia 0:0

Napoli – Inter 1:1

Udinese – Parma (20.45)

Nedelja:

Monza – Torino (12.30)

Bologna – Cagliari (15.00)

Genoa – Empoli (15.00)

Roma – Como (18.00)

Milan – Lazio (20.45)

Ponedeljek:

Juventus – Verona (20.45)