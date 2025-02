Udinese z Bijolom in Lovrićem gladko prek Empolija

Videmčani so vpisali zanesljivo zmago in se utrdili na desetem mestu serie A. Zvečer derby d'Italia med Juventusom in Interjem.

Galerija Udinese se je veselil nove zmage. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

Nogometaši Udineseja so v 25. krogu italijanske lige proti Empoliju slavili s 3:0 in se utrdili na desetem mestu na lestvici. Udinese, pri katerem je Jaka Bijol igral celo tekmo, njegov slovenski reprezentančni kolega Sandi Lovrić pa do 81. minute, je vpisal deveto zmago v sezoni, neporažen je zadnje tri kroge. Junak tekme je bil Jurgen Ekkelenkamp, ki je prispeval dva gola, Florian Thauvin je v 90. minuti le še dokončal delo. Eno lepo priložnost je po kotu zapravil tudi Bijol. Danes bosta še tekmi Parma – Roma in Juventus – Inter, v ponedeljek pa bo Venezia Domna Črnigoja gostovala pri Genoi. Italija, 25. kolo: Petek: Bologna – Torino 3:2 Sobota: Atalanta – Cagliari 0:0 Lazio – Napoli 2:2 Milan – Verona 1:0 Nedelja: Fiorentina – Como 0:2 Monza – Lecce 0:0 Udinese – Empoli 3:0 Parma – Roma (18.00) Juventus – Inter (20.45) Ponedeljek: Genoa – Venezia (20.45)