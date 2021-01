V Sežani izbrali Igorja Božiča

Po Andreju Razdrhu, Almirju Selejmanoviću, Mauru Camoranesiju in Goranu Stankoviću bo na trenerskem stolčku CB24 Tabora sedel Igor Božič. Sežančani so svojevrstni fenomen, v drugi sezoni v 1. SNL imajo že petega trenerja, pri čemer se z niti enim prejšnjim niso razšli zaradi slabših izidov.



Božič bo prvič vodil moštvo v 1. SNL. V trenerski karieri je deloval kot glavni trener mladinskih selekcij ter opravljal vlogo vodje akademije FC Koper, prvoligaške izkušnje izkušnje pa je nabiral v Olimpiji in Kopru, ko je bil pomočnik Rodolfa Vanolija.



Triinštiridesetletni Božič je pred dvajsetimi leti tudi nosil rdeče-črni dres, ko je Tabor prvič nastopal v prvi ligi.



»Zamisel o izboru Božiča za trenerja članske ekipe je v naših mislih zorela že dlje časa in prepričan sem, da smo izbrali pravi trenutek. Verjamem, da bo ekipa pod njegovim vodstvom spisala novo zgodbo o uspehu,« je ob izbiri trenerja povedal direktor Tabora Davor Škerjanc.

