V slovenski skupini pomembni zmagi Hrvatov in Slovakov

Robert Mak je Slovakom priigral zmago nad Rusi. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

V slovenski skupini H kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu konec prihodnjega leta v Katarju so danes v tretjem krogu ob Sloveniji, ki je na Cipru doživela boleč poraz z 0:1, igrale tudi preostale reprezentance. Hrvaška je premagala Malto s 3:0, Slovaška pa Rusijo z 2:1.Rusija, ki je tekmo začela kot edina ekipa s polnim izkupičkom, se je pomerila s še neporaženo Slovaško, ki pa je imela po prvih dveh dvobojih le dve točki. Slovaki so v Trnavi dobili prvi polčas, zadetek je dosegelz glavo v 38. minuti. V drugem delu so Rusi izenačili, ko je v 71. minuti zadel, toda njihovo veselje ni trajalo dolgo. Gostitelji so namreč po goluspet prešli v vodstvo že tri minute pozneje, nakar so zdržali do konca in se veselili prve zmage v teh kvalifikacijah.Hrvati so se po porazu s Slovenijo in neprepričljivi zmagi nad Ciprom z 1:0 danes pomerili še z Malto. V prvem polčasu ni bilo zadetkov, čeprav mu je bil blizuže v drugi minuti. V drugem polčasu so bili naši južni sosedi vendarle uspešni. V 62. minuti je v polno zadel, 14 minut pozneje pa je za mirnejši zaključek z uspešno izvedeno enajstmetrovko poskrbel. Piko na i je z golom v zadnji minuti postavilCiper : Slovenija 0:1 (Pittas), Hrvaška : Malta 3:0 (Perišić, Modrić, Brekalo), Slovaška : Rusija 2:1 (Škriniar, Mak; Fernandes);Hrvaška in Rusija po 6, Slovaška 5, Ciper 4, Slovenija 3, Malta 1.Azerbajdžan : Srbija 1:2 (Makmudov; Mitrović 2), Luksemburg : Portugalska 1:3 (Rodrigues; Jota, Ronaldo, Palhinha);Portugalska in Srbija po 7, Luksemburg 3, Irska in Azerbajdžan po 0.Belgija : Belorusija 8:0 (Batshuayi, Vanaken 2, Trossard 2, Doku, Praet, Benteke), Wales : Češka 1:0 (James);Belgija 7, Češka 4, Wales in Belorusija po 3, Estonija 0.Gibraltar : Nizozemska 0:7 (Berghuis, de Jong, Depay 2, Wijnaldum, Malen, van de Beek), Črna gora : Norveška 0:1 (Soerloth), Turčija : Latvija 3:3 (Karaman, Calhanoglu, Yilmaz; Savalnieks, Uldrikis, Ikaunieks);Turčija 7, Nizozemska, Črna gora in Norveška po 6, Latvija 1, Gibraltar 0.