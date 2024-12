V Sovodnjah živi slovenski klub z lastnim muzejem

V Sovodnjah ob Soči, ki je praktično povsem slovenska občina v Italiji, so nogometni klub ustanovili leta 1955, zato bodo prihodnje leto ob 70-letnici pripravili vrsto dogodkov. Skozi desetletja so v klubu dajali poudarek na slovenski kulturi in identiteti ter krepili narodno zavest. Danes člansko moštvo tekmuje v 1. amaterski ligi Furlanije Julijske krajine. Dolgoletni predsednik in kronist sovodenjskega nogometa Zdravko Kuštrin ter sedanji prvi mož kluba Ladi Tomsič sta nam predstavila nogometni utrip kraja s približno 500 prebivalci.

S posebnim športnim nabojem postrežejo obračuni slovenskih moštev. Na fotografiji utrinek s teme med Sovodnjami in Bregom iz Doline. Foto Damjan Balbi/Fotodamjan

»Ob vzgoji nogometašev in tekmovanju ima naš klub odgovorno nalogo tudi v družbenem pogledu. Ljudje se pri nas družijo in preživljajo kakovosten čas, kar je v sodobnem individualizmu še kako pomembno. Naša družbena vloga je v marsičem pomembnejša od športne. Vodilna vloga kluba je bila vseskozi gojenje slovenskega jezika, kulture, narodne zavednosti. V klubu smo praktično vsi Slovenci, od igralcev, trenerjev do odbornikov. Pri tem nam je v veliko podporo tudi občina, ki veliko da na slovensko identiteto, ki jo skupaj ščitimo. Čezmejne vezi so vselej obstajale, po osamosvojitvi pa sodelujemo še širše in tesneje, lažje navežemo stike tudi z Nogometno zvezo Slovenije. Prej nismo bili tako opaženi in upoštevani,« opisuje Zdravko Kuštrin, ki je bil na čelu Amaterskega športnega društva Sovodnje v obdobju 2004-2016, predsedniško žezlo je nato predal Ladiju Tomsiču.

Tudi ob vsakoletnih mladinskih kampih je na sovodenjskem stadionu zelo živahno. FOTO: AŠD Sovodnje

Povezovanje s sosedi je nujno

»V zadnjih letih smo malce popustili pri delu z mladimi, a smo na koncu vendarle našli osebo, ki koordinira delo na tem področju. Dobro sodelujemo z Juventino iz Štandreža, skupaj imamo ekipe fantov do 11, 13 in 15 let starosti, pričakujem pa, da bomo imeli v dveh letih tudi ekipo U-17. Želimo si vzpostaviti celotno piramido selekcij, zdaj štiri ali pet naših fantov igra za Adrio Miren v ekipi U-19. Prizadevamo si tudi, da bi članska ekipa ostala v 1. amaterski ligi, ki bo prihodnje leto z organizacijo po kakovosti na ravni sedanje promocijske lige, ki je razred višje od nas. Za konkurenčnost v tem tekmovanju se bomo morali kar potruditi. Stremimo k temu, da bi imeli čim več slovenskih igralcev, ki prihajajo tudi iz sosednjih krajev,« je športni ustroj modro belih predstavil Tomsič.

V Sovodnjah gojijo tudi športne dneve okoliških slovenskih šol. FOTO: AŠD Sovodnje

Leta 2010 so se s starega igrišča preselili le nekaj metrov stran na novi stadion z zelo dobrim igriščem, klubskimi prostori s slačilnicami in lično tribuno. »S tem smo zadovoljni, manjka pa nam boljše in večje pomožno igrišče za glavno tribuno. Stisko rešujemo tako, da selekcija U-15 trenira v Mošu, člani dvakrat tedensko vadijo v Mirnu, na pomoč pa nam priskoči tudi Kulturno društvo Skala iz Gabrja, predvsem ko potrebujemo igrišče za selekcijo U-11. Hvaležni smo občini Sovodenj, ki skrbi za naš objekt in nam je tudi drugače v veliko podporo. Naš letni proračun znaša okoli 100.000 evrov. Precej sredstev vlagamo v mlade selekcije, kar prepozna tudi naš glavni sponzor Zadružna kraška banka, ki nas spremlja tudi zato, ker smo zavedno slovensko društvo, krepimo narodno zavest in gojimo slovensko kulturo. Trenerji mlajših selekcij so Slovenci, člansko moštvo že pet let vodi Italijan Nicola Trangoni, ki je že povsem domač,« je razkril Tomsič.

Ladi Tomsič je predsednik AŠD Sovodnje od leta 2016. FOTO: Osebni arhiv

Ob jubileju tudi knjiga

Ob sotočju Soče in Vipave novo leto pričakujejo posebej vznemirjeni, saj bodo proslavili 70 let delovanja kluba. »Z odborniki že snujemo, kako bomo obeležili jubilej. Seveda bo živahno na igrišču, kjer bomo pripravili turnir za mlade ekipe. Načrtujemo pa dogodke v treh večerih; najprej srečanje predvsem z domačini pred klubskim muzejem, sledila bo predstavitev knjige, ki jo pripravlja Zdravko Kuštrin, nato pa bomo organizirali še osrednjo proslavo na stadionu ali v telovadnici. Vse to bo po koncu tekmovalne sezone 2024/25. O natančnem terminu se moramo še uskladiti, saj bo takrat veliko prireditev v okviru Evropske prestolnice kulture, ki si jo delita Nova Gorica in Gorica,« je povedal Tomsič.

Zdravko Kuštrin (levo) in Ivan Batistič sta bila med pobudniki postavitve klubskega muzeja. Foto Rok Tamše

Muzej bodo posodobili

Mirno lahko zapišemo, da so Sovodnje edini slovenski nogometni klub z lastnim muzejem, verjetno pa so tudi eni redkih med vsemi slovenskimi športnimi klubi. »Zamisel za muzej se je porodila pri starejših odbornikih, ko smo se preselili na nov štadion, na stari lokaciji pa je ostal objekt z nekdanjimi slačilnicami. Muzej nameravamo še posodobiti, da ne ostanemo zgolj pri izrezkih iz časopisov, fotografijah, opremi, navijaških rekvizitih in pokalih. Zavedamo se, da mora biti zgodovina predstavljena tudi multimedijsko. Sčasoma bomo uredili tudi to,« napoveduje Zdravko Kuštrin, ki nam je s kolegi ponosno razkazal lično opremljeni muzejski sobi AŠD Sovodnje ter napovedal, da bo v knjigi zajel tudi zgodovino nogometa na Goriškem.

V muzeju nogometašev Sovodenj je zbranega ogromno zanimivega materiala iz zgodovine kluba. FOTO: Rok Tamše

Dobri odnosi s Čeferinom, MIjatovićem, ...

Kuštrin je predstavil zanimivo izkušnjo pri sodelovanju z drugimi klubi: »Razne projekte povezovanja s klubi iz Slovenije smo začeli po letu 2000. Naši mladi igralci so tako v preteklosti igrali v skupni ekipi z vrstniki Adrie iz Mirna in Mladosti iz Doberdoba. Ta ekipa fantov do 10 let je tekmovala v slovenskem prvenstvu, saj so igralci takrat lahko imeli dvojno registracijo. To danes ni več možno, kar je velika škoda. Menim, da smo zapravili edinstveno priložnost, da bi bolje izkoristili dobre odnose in naklonjenost predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, predsednika NZS Radenka Mijatovića in predsednika deželnega odbora CONI Giorgia Brandolina. Mi smo se precej trudili, da bi ohranili dvojne registracije, toda ko je italijanska zveza to uveljavila, so v slovenskih klubih na nas začeli gledati kot na tekmece. Tako je bilo težko priti do resnejšega sodelovanja, ko smo iskali igralce tudi v Sloveniji. Ostali smo pri raznih prijateljskih turnirjih in srečanjih v imenu dobrososedskih odnosov.«

Mladi upi Sovodenj na turnirju Jana Oblaka v Škofji Loki FOTO: AŠD Sovodnje

Kako naprej pod okriljem ZSŠDI

S starosto sovodenjskega nogometa smo se dotaknili tudi organiziranosti slovenskega športa v Italiji pod okriljem Zveze slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI). »Trenutni model delovanja društev v zamejstvu je preživet. Moramo ustvariti boljše razmere, da bomo v svoje vrste privabili še več mladih. Kakovostno rast na vseh ravneh bomo dosegli tudi s povezovanjem, združevanjem slovenskih klubov. Pri tem ne izključujemo italijanskih otrok, saj so prav tako dobrodošli pri nas, vendar pa morajo sprejeti dejstvo, da so prišli v slovenski klub, mi pa jim pri tem z veseljem pomagamo. Navsezadnje vedno več italijanskih otrok hodi tudi v slovenske šole, tu se stanje počasi izboljšuje. Na Goriškem ni več ustreznih razmer, da bi kakovostno delovali trije klubi, saj vsi trpimo zaradi pomanjkanja otrok, trenerjev in vodilnih kadrov. Infrastrukturo imamo dobro, imamo zelo dobre stadione v Štandrežu, Sovodnjah in tudi v Doberdobu, v vseh krajih so tudi telovadnice. Z združitvijo bi bili deležni več naklonjenosti nogometne zveze, saj z delom vseh starostnih selekcij pridobiš naziv nogometne šole in tako lahko kandidiraš tudi za denarna sredstva. Če tu ne bomo pripravljeni na spremembe, bomo počasi soočeni s propadom. Ta razvojni program bi morala začrtati naša krovna organizacija Zveza slovenskih športnih društev v Italiji, ki vsakih nekaj let opravi raziskavo o stanju slovenskega športa v Italiji. To je zelo zanimivo in dobro pripravljeno, toda če teh podatkov ne znaš dobro razumeti in analizirati ter napraviti jasne načrte za prihodnost. To nam še manjka.«