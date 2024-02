V Spodnji Šiški brez gola in z zgrešeno enajstmetrovko

Nogometaši Brava Kostela in Kopra so se v zadnji tekmi 23. kola P1. SNL razšli z neodločenim izidom 0:0. Koprska zasedba je v jesenskem delu dobila dvoboj v Šiški, doma pa proti istemu tekmecu igrala neodločeno. Tudi tokrat je bil dvoboj ekip, ki sta oba pogrešala nekaj igralcev, posebej pri Bravu je treba izpostaviti odsotnost poškodovanega prvega podajalca lige Matije Kavčiča, bolj ali manj izenačen, tako da je bila delitev točk kljub izdatnejši koprski posesti žoge kar logična posledica.

Prvi so po kotu prišli do strela Šiškarji, Jakov Gurlica pa je s strelom z glavo kar precej zgrešil cilj. V 23. minuti je Mark Španring poskusil s strelom z razdalje, vendar je tudi on žogo poslal mimo vrat. Po ne posebej razburljivi predstavi pa so domači v 36. minuti domači prišli do enajstmetrovke, ko sta v kazenskem prostoru trčila Karlo Bručić in domači član Matic Ivanšek, z bele točke je streljal Milan Tučić, a to izvedel slabo, tako da je Jan Koprivec strel obranil.

Po trku dveh nasprotnih igralcev v koprskem kazenskem prostoru je bila dosojena enajstmetrovka, a jo je Milan Tučić (na fotografiji z žogo) zastreljal. FOTO. Črt Piksi

Takoj po začetku drugega polčasa je Ahmed Sidibe streljal od daleč, izkazal pa se je domači vratar Matija Orbanić. Na drugi strani je v 55. minuti Bručić žogo z glavo poslal le malo mimo lastnih vrat, nato je po kotu zgrešil še Jan Gorenc.

Trenerja Aleš Arnol in Aleksandar Radosavljević sta nato z menjavami osvežila ekipi, ki pa še naprej nista preveč tvegali, tako da tudi resnih priložnosti ni bilo. V 86. minuti je bilo malce vroče pred vrati Brava po kotu, a tudi takrat ni prišlo do dovolj dobrega strela za spremembo izida.

Timothee Nkada je v sodniškem dodatku prodrl v kazenski prostor po levi strani, Španring pa je pravočasno blokiral strel, malce zatem pa je čez gol ustrelil še Petar Petriško. Zadnjo priložnost na tekmi je tik pred koncem za domače zapravil Martin Pečar.

Prva liga Telemach, 23. kolo:

Sobota:

Aluminij – Olimpija 0:4 (Elšnik 15., 44., Florucz 18., Brest 65.)

Nedelja:

Rogaška – Maribor 0:0

Domžale – Celje 2:1 (Hempt 53., Krstovski 60.; Prucev 86.)

Mura – Kalcer Radomlje 0:0

Ponedeljek:

Bravo – Koper 0:0