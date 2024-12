V sredo bodo znani organizatorji SP v nogometu leta 2030 in 2034

Kandidati za oba mundiala so znani in jih bo krovna zveza v sredo zgolj uradno potrdila kot organizatorje. To naj bi namesto s klasičnim glasovanjem članice Fife opravile kar z aplavzom.

Svetovno prvenstvo 2030 bo, v primeru dejanske potrditve, ob stoletnici prvega mundiala potekalo v Španiji, na Portugalskem in v Maroku, po uvodnih tekmah v Argentini, Urugvaju in Paragvaju. Savdska Arabija pa je edini kandidat za leto 2034.

Prvenstvo 2030 (13. junij do 21. julij) bo gostilo šest stadionov v šestih mestih v Maroku, in sicer Agadirju, Casablanci, Fesu, Marakešu, Rabatu in Tanigerju, trije stadioni v dveh mestih (Lizbona, Porto) na Portugalskem ter 11 stadionov v devetih mestih - La Coruna, Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Madrid, Malaga, San Sebastian, Sevilla, Zaragoza - v Španiji. Uvodne tekme pa bodo gostili Asuncion v Paragvaju (dva stadiona), Buenos Aires (Monumental) v Argentini ter Montevideo (Centenario) v Urugvaju.

SP 2034 pa bodo gostila mesta Abha (en stadion), Džeda (štirje stadioni), Hobar (en stadion), Neom (en stadion) in Rijad, kjer bodo tekme na osmih objektih.

Kandidate za obe prvenstvi je že oktobra soglasno potrdil svet Fife, tako da ne gre pričakovati zavrnitve enega ali drugega. Posebej zato, ker je Fifa oktobra tudi pojasnila, da bodo o obeh kandidaturah glasovali skupno, torej bodo hkrati potrdili ali zavrnili organizatorje obeh mundialov.

Če za prvenstvo 2030 niti ni posebnih nasprotovanj v nogometni javnosti, pa je bolj sporna kandidatura Savdske Arabije za SP 2034, tudi nekatere zveze, med njimi angleška, naj bi se še odločale o tem, ali bodo potrdile ta predlog.

Generalni sekretar nizozemske zveze Gijs de Jong je novembra v pogovoru za časnik Volkskrant dejal, da ima tudi Savdska Arabija večinsko podporo zvez članic Fife. »Savdska zveza ima 150 podpornic od 211 članic. Seveda bodo na spletnem kongresu še predstavili ocene in pojasnila ocenjevalne komisije,« je pojasnil. Ocenjevalna komisija je kandidaturi Španije, Portugalske in Maroka za SP 2030 dala oceno 4,2 od 5, Argentini, Urugvaju in Paragvaju pa 3,6. Za SP 2024 pa je Savdska Arabija dobila oceno 4,2.

Glede na vse našteto bo uradna potrditev zgolj formalnost. Kraljevina Savdska Arabija je že dolgo velik igralec v športu, zahvaljujoč ogromnim naložbam, globalnemu sponzorstvu in veliki mreži športne politike, je med drugim zapisala nemška tiskovna agencija dpa, obenem v zadnjem obdobju gosti številna tekmovanja najvišje ravni ter - predvsem v nogometu in tudi golfu - privablja zvezdnike, ki jim izplačuje astronomske zneske. Portugalcu Cristianu Ronaldu, denimo, letno plačujejo 215 milijonov dolarjev (približno 203 milijone evrov).

Ronaldo se je k Al Nassrju preselil leta 2023 iz Manchester Uniteda. FOTO: Stringer/Reuters

Glede na študijo pobude »Play the Game« danskega inštituta za športne študije je Savdska Arabija podpisala več kot 900 sponzorskih pogodb v svetovnem športu. Približno tretjino poslov je plačal savdski javni investicijski sklad Pif. Tega so ustanovili, piše dpa, posebej za izvajanje Vizije 2030 in naj bi imel 650 milijard evrov.

A hkrati je kraljevina deležna kritik. Organizacije za človekove pravice vedno znova kritizirajo stanje človekovih pravic v Savdski Arabiji. Zadnje poročilo organizacije Human Rights Watch z naslovom Umri najprej in plačal ti bom pozneje obsoja prisilno delo, krajo plače, delo v ekstremni vročini in pomanjkanje pravne zaščite med delavci migranti.

Kot pišejo pri dpa, bo vse to najverjetneje pripeljalo do tega, da bo SP 2034 polno daljnosežnih zakonskih kršitev. Fifa je v svojem ocenjevalnem poročilu odgovorila, da bi SP čez deset let lahko služilo kot »katalizator za nekatere tekoče in prihodnje reforme« in da je »Savdska Arabija zavezana k spoštovanju širokega nabora standardov glede vprašanj človekovih pravic«.