Atletico v tekmi sezone po preobratu boljši od Seville (VIDEO)

Atletico Madrid je v 16. krogu elitnejše španske nogometne lige s 4: 3 premagal Sevillo v infarktni končnici na stadionu Metropolitano, ki jo je odločil Antoine Griezmann z golom v 94. minuti. Domači so dosegli deveto zaporedno zmago v vseh tekmovanjih in se na lestvici utrdili na tretjem mestu, le točko za Real Madridom in tri točke za vodilno Barcelono. Sevilla ostaja na 13. mestu.

Tekma se je začela z močnim pritiskom Atletica, ki je hitro prišel do vodstva. V 10. minuti je Rodrigo De Paul z natančnim strelom z roba kazenskega prostora premagal vratarja Álvara Fernándeza, potem ko je Dodi Lukebakio izgubil žogo na nevarnem območju. Sevilla je hitro odgovorila, saj je že v 12. minuti Lukebakio z močnim strelom premagal Jana Oblaka na bližnji vratnici in izenačil rezultat.

V 32. minuti je Sevilla prešla v vodstvo, ko je Isaac Romero dosegel svoj prvi gol v sezoni po hitrem protinapadu, ki je sledil izgubljeni žogi Atlética. Njegovega strela se je slovenski vratar sicer dotaknil, vendar ne dovolj, da bi ga zaustavil. Sevilla je nato v 57. minuti še povečala prednost na 3:1. Po natančni akciji med Kikejem Salasom in Lukebakiom je Salas podal na drugo vratnico, kjer je Juanlu Sánchez s volejem podvojil vodstvo Andaluzijcev.

Oblak in Atletico kljub trem prejetim zadetkom proti Sevilli ostajajo ekipa z najmanj prejetimi zadetki v letošnjem španskem nogometnem prvenstvu. Prejeli so jih enajst (enako kot Real Sociedad). FOTO: Javier Soriano/AFP

Atlético je se je nato odprl in vse moči usmerjal v napad. Napadalna igra je obrodila sadove v 62. minuti, ko Griezmann je zadel po natančni podaji Pabla Barriosa. Domači so nato še naprej pritiskali na vrata Seville, pri čemer je vratar Fernández večkrat rešil goste, med drugim zaustavil nekaj nevarnih poskusov Alexandreja Sørlotha.

Izenačenje je sledilo v 80. minuti, ko je Samuel Lino z izjemnim strelom z razdalje premagal Fernándeza in izid poravnal na 3:3. Sevilla, ki je v drugem polčasu večino časa branila svojo prednost, je bila pod nenehnim pritiskom Atlética.

V 94. minuti je Atletico dosegel zmagoviti gol. Griezmann je v kazenskem prostoru izkoristil slabše posredovanje obrambe Seville in z močnim strelom pod prečko premagal Fernándeza, s čimer je dokončno odločil srečanje. Po tekmi je Griezmann dejal: »Smo enotni in vsak igralec prispeva svoj delež. Ta povezanost nam omogoča, da sanjamo o velikih stvareh.«

Sevilla je kljub dobri predstavi ostala praznih rok. FOTO: Ana Beltran/Reuters

Zmaga Atletica je pomembna za ohranitev stika z vodilnima. Atletico zaseda tretje mesto, točko za Real Madridom in tri za Barcelono, ki ima tekmo več od obeh klubov iz prestolnice. Sevillikljub prikazani kakovostni igri ni uspelo osvojiti točk in ostaja šele trinajsta. Trener Diego Simeone je po tekmi opozoril: »Danes smo pokazali borbenost, a moramo popraviti detajle v obrambi, ki nas lahko stanejo točk.« Na drugi strani je Sevilla, ki je na trenutke prevladovala, iz Madrida odšla praznih rok, kljub dobri igri (predvsem) v prvem polčasu.