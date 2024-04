V Vidmu je bila zaradi srčnega infarkta nogometaša prekinjena tekma

Nogometaši Udineseja so v 32. krogu italijanske lige gostili Romo. Tekmo pa so prekinili, potem ko se je v 72. minuti zgrudil igralec rimske zasedbe Evan Ndicka, ki naj bi doživel srčni infarkt, a so ga pri zavesti odnesli z igrišča.

Štiriindvajsetletni Ndicka se je po bolečinah v prsih zgrudil v 72. minuti, zdravniška služba je takoj na igrišče pritekla z defibrilatorjem, a ga ni uporabila. Igralec iz Slonokoščene obale je na nosilih in pri zavesti zapustil igrišče.

Trener Rome Daniele De Rossi je takoj odšel v slačilnico preverit stanje nogometaša. Po desetih minutah premora se je sodnik odločil za prekinitev obračuna.

Takrat je bil izid 1:1, pri čemer je Roberto Pereyra zadel za domače v 23. minuti, izenačil pa je Romelu Lukaku v 64. Jaka Bijol je začel tekmo in bil ves čas na zelenici, njegovega soigralca iz slovenske reprezentance Sandija Lovrića pa ni bilo zaradi poškodbe.

Drugouvrščeni Milan je na gostovanju pri predzadnjem Sassuolu igral 3:3. Gostitelji so vodili že z 2:0 in 3:1, vendar so Rafael Leao, Luka Jović in Noah Okafor poskrbeli za točko Milana. Armand Lauriente je pri domačih prispeval dva gola.

Napoli je pred tem doživel nov udarec v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, igral je le 2:2 s Frosinonejem, potem ko je Walid Cheddira dvakrat zadel za goste, ki so v 30. minuti zapravili še enajstmetrovko, Matteo Politano in Victor Osimhen pa za domače, ki so ob koncu ostali še brez izključenega Maria Ruija.

Ob 20.45 bo vodilni Inter gostil Cagliari. Če bi Milančani vpisali pričakovano zmago, bi lahko svoj 20. naslov prvaka potrdili že v prihodnjem krogu na mestnem obračunu z Milanom.

V petek je Lazio s 4:1 odpravil Salernitano, v soboto pa so bile na sporedu tekme Lecce – Empoli (1:0), Torino – Juventus (0:0) in Bologna – Monza (0:0).

V ponedeljek bosta še obračuna Fiorentina – Genoa in Atalanta – Verona.