Eriksen že v domači oskrbi

Kakor so sporočili iz Danske nogometne zveze (DBU), je Christian Eriksen, ki se je med prvo tekmo rdeče-bele reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu proti Finski (0:1) zaradi srčnega zastoja zgrudil kot pokošen in so ga morali celo oživljati, je danes zapustil bolnišnico v Københavnu.



V njej je 29-letni Danec preživel šest dni, zdravniki pa so mu po temeljitih pregledih vsadili srčni spodbujevalnik. Kot so pojasnili, je to najboljša rešitev za športnika, ki je doživel srčni zastoj. Operacija, s katero so mu vstavili spodbujevalnik, je bila uspešna. Eriksen je že obiskal soigralce v pripravljalnem taboru, preden se je odpravil v domačo oskrbo.



»Hvala za številne izraze podpore. Neverjetno je bilo videti in doživeti, koliko ljudi mi je zaželelo čim prejšnje okrevanje. Operacija je bila uspešna, glede na okoliščine pa se počutim zelo dobro,« je navijačem sporočil Eriksen, ki so se ga včeraj spomnili tudi reprezentančni kolegi in belgijski nogometaši ter gledalci na četrtkovi tekmi skupinskega dela eura 2020. Simbolično so v 10. minuti (Eriksen ima na dresu to številko) dvoboj prekinili za nekaj trenutkov, žogo poslali v avt, nato pa so nogometaši obeh moštev, vodstvi reprezentanc in vsi gledalci z aplavzom posredovali pozitivno sporočilo ter mu zaželeli hitro okrevanje.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: