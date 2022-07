Vedran Vrhovac okrepil obrambo Radomelj

Po desnem bočnem branilcu Tinu Hrvoju se je ekipi pridružil srednji branilec Vedran Vrhovac, kot pa so sporočili iz kluba, v prihodnjih dneh pričakujejo še nekaj novih obrazov. Vrhovac je poklicno nogometno kariero začel pri Vitezu v Bosni in Hercegovini, ki je takrat nastopal v bosanski elitni ligi. Za tem je igral še za hrvaški Novigrad, Čelik iz Zenice ter za Željezničar iz Sarajeva.

Nazadnje je igral v Romuniji, kjer je branil vrste kluba Petrolul Ploiesti. V bosanski prvi ligi je skupno zbral 98 nastopov, od tega največ za Čelik, pri katerem je vpisal 45 nastopov, dosegel pa je tudi štiri zadetke. Debitiral je tudi v majici z državnim grbom, ko je za reprezentanco Bosne in Hercegovine do 21 let zaigral na prijateljskem obračunu proti Malti.

»Nekaj dni sem že v Radomljah in moram priznati, da je občutek zelo lep. Najbolj sem navdušen nad športnim parkom. Doslej v karieri nisem imel nikoli priložnosti trenirati pod tako dobrimi pogoji. Zaradi tega sem zelo vesel, kajti tu imamo vse, kar potrebujemo. Zahvaljujem se upravi, trenerjem in soigralcem, ki so me sprejeli na najboljši možen način,« je za spletno stran kluba povedal Vrhovac.

»Težko bi napovedal, kako se bo sezona za nas razpletla. Vem, da je nekaj igralcev odšlo, poleg mene pa je prišlo tudi nekaj novih obrazov. Ne glede na vse, je naša dolžnost, da se čim bolje pripravimo na novo sezono. Tekmo po tekmo bomo skušali igrati po naših najboljših močeh in zbrati čim večje število točk. Na koncu sezone pa bomo videli, kaj nam to prinaša,« je dodal.