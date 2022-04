Veliki brat te gleda, George Orwell: 1984, v Ljudskem vrtu in okolici

Slovenska policija je napovedala, da bo v soboto na štadionu Ljudski vrt v Mariboru za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev in obiskovalcev uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in videonadzor navijačev na nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo (20.15). Policija bo omenjeno tehnologijo uporabila v mestu, na lokacijah, kjer se običajno zbirajo navijači ter na štadionu in v njegovi okolici.

Policija opominja, da bodo organizatorji ob vhodih na štadion izvajali takoimenovano personalizacijo vstopnic. V praksi to pomeni, da se bodo morali obiskovalci identificirati z osebnimi izkaznicami ter na vstopnice izpisati svoje osebne podatke. Prireditelji prosijo, da navijači že pred prihodom primerno izpišejo podatke, da ob vstopu na štadion ne bi prihajalo do gneče in da naj na tekmo pridejo pravočasno.