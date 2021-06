Veliko povpraševanje za finale mladih nogometašev

Nedeljski finale UEFA evropskega nogometnega prvenstva do 21 let bo, kot vse kaže, razprodan. Na včerajšnjih polfinalnih tekmah sta si mesto v finalu, ki bo v nedeljo v ljubljanskih Stožicah ob 21. uri, zagotovili mladi reprezentanci Nemčije in Portugalske. Nemci so bili boljši do Nizozemske, Portugalci pa od Španije.



Po delni sprostitvi ukrepov bo na tribunah lahko skoraj 7.000 gledalcev, ki bodo lahko uživali v nogometnem spektaklu. Vstopnice so na voljo preko Eventima in na Petrolovih prodajnih mestih. Za vstop na stadion veljajo PCT pogoji (cepljeni, prebolevniki, testirani). Brezplačno hitro testiranje bo na dan tekme na voljo pred stadionom.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: