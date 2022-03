Vem, kako je bilo, ko so bombardirali Jablanico, naj se to konča

Hasan Salihamidžić, športni direktor Bayerna, nekoč pa odlični nogometaš, je v pogovoru za nemško televizijo NTV spregovoril o aktualnih razmerah, ki vladajo v Evropi, tudi o vojni v Ukrajini po invaziji ruske vojske. »Ne morem verjeti, da se lahko to danes dogaja v Evropi. Šokiran sem in upam, da se vojna čim prej konča,« je priznal Salihamidžić, 45-letnik iz Jablanice, ki je v karieri igral za Hamburg, Bayern, Juventus in Wolfsburg.

Tudi sam se je nekoč znašel v vojni na območju bivše Jugoslavije, ki jo je preživljal pri 15 letih, rešitev pa našel v Nemčiji, v kateri se je pozneje razvil v vrhunskega nogometaša. Odšel je v Hamburg, tri leta pozneje pa so končali tudi vojno v BiH, Salihamidžić pa je nekako istočasno debitiral v majici nekoč slovitega HSV v bundesligi.

»Hvala bogu, da smo vsaj tedaj vsi preživeli to grozo«

»Dobro se spominjam tistega strašnega obdobja. Pri nas se je začela vojna, ko sem bil z reprezentanco na evropskem prvenstvu U-16 na Cipru. Ko smo se vrnili v domovino, so tam vladale strašne razmere. Bombardirali so tudi mojo Jablanico. Hvala bogu, da smo vsaj tedaj vsi preživeli to grozo.«